देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन मचाएगा धमाल, जानिये कौन होगा मालामाल और कौन खस्ताहाल

ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, इसी लिए इन्हें गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इनका रंग पीला व रत्न पुखराज है। वहीं सप्ताह में इनका दिन गुरुवार और इस दिन के कारक देव भगवान श्री हरि विष्णु माने गए है। इन्हें ज्ञान व विद्या के कारक देव मानने के चलते इनके दिन यानि गुरुवार को मां सरस्वती का पूजन भी विशेष माना जाता है।

जन्म कुंडली में जहां गुरु का विशेष असर माना जाता है। ज्योतिष में गुरु का प्रभाव इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली के मध्य में { प्रथम(लग्न), चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव } गुरु शुभ स्थिति में बैठा हो, तो वह कुंडली के सभी दोषों का हरण कर लेता है। यानि ऐसी कुंडली को दोष होने पर भी दोष रहित माना जाता है।

गुरु के प्रभाव effects of Guru Gochar 2020 ...

वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु मीन और धनु राशि का स्वामी है। गुरु कर्क में उच्च और मकर में नीच के होते हैं। यह आकाश तत्व के ग्रह हैं। ज्योतिष अनुसार गुरु शुभ हो तो जातक को वकील, धनवान, संपादक, गुरु, जज, आयुर्वेद आचार्य, अध्यापक और बैंक का मैनेजर बनाता है। गुरु ग्रह वैवाहिक जीवन और सन्तान का कारक है। गुरु शुभ हो तो बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है और वैवाहिक सुख भी मिलता है। संतान से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

MUST READ : श्रीरामरक्षास्तोत्र के पाठ से होगी हर मनोकामना पूरी!

गुरु गोचर 2020 (Guru Gochar 2020) : कब से कब तक

पंडित सुनील शर्मा के अनुसार आकाश में लगातार हो रहे ग्रहों की चाल व स्थिति परिवर्तन के बीच देवताओं के सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन के बाद इस बार गुरु 29 मार्च 2020, रविवार के दिन शनि की राशि मकर में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके बादर 30 जून 2020 को गुरु पुन: धनु राशि में लौट आएंगे, फिर यहां 20 नवंबर 2020 तक गोचर करेंगे। 20 नवम्बर 2020 को एक बार फिर गुरु वापिस मकर राशि में गोचर करेंगे। 2020 साल के अंत तक गुरु का संचार मकर राशि में ही रहेगा।

गुरु के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, जिसके चलते 12 राशियों में गुरु के राशि परिवर्तन का कुछ पर शुभ, तो कुछ पर अशुभ असर होगा।

किस राशि पर होगा क्या असर effects of Guru Gochar 2020 on you : जानिये यहां...

1. मेष राशिफल - Aries : गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

इस दौरान गुरु आपकी राशि से दशम भाव मे गोचर करेंगे। दशम भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है।

ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से आपको पूर्णतः गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे में नये घर का सपना भी सच होगा। किसी साथी के जीवन में आने से आपका अकेलापन भी दूर होगा और वैवाहिक सुख में भी बढ़ोत्तरी होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से धन की भी बचत होगी।

वहीं गुरु के गोचर से नये व्यवसाय का अवसर मिलेगा और पहले से चल रहे व्यवसाय में भी तरक्की मिलेगी। ज़मीन से जुड़े कार्य में फायदा होगा और निवेश करने से भी लाभ होगा।

: आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मानसिक रुप से भी सुकून का अनुभव करेंगे। इस गोचर में आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं का भी संयोग बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह गुरु सकारात्मक प्रभाव लायेगा आप की मेहनत सफल होगी।

उपाय: हर रोज केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष की पूजा करें।

2. वृषभ राशिफल - Taurus : गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

गुरु गोचर 2020 के दौरान आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा। ज्योतिष में नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं।

ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से आपको सफलता के परिणाम मिलेंगे। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो अचानक ही सभी बाधाएं खत्म हो कर इस वर्ष आपका यह सपना सच होगा। इसके अलावा साल मध्य में धार्मिक यात्राओं में रुचि बढ़ेगी। पिता से पैतृक सम्पत्ति का लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय को लेकर समय उत्तम रहेगा। नये प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करें जिससे आपको लाभ के साथ कार्य में प्रशंसा भी मिले।

: स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ परेशानी के योग बन रहे हैं। अपने पेट और लीवर का ध्यान रखें। खाने-पीने की लापरवाही की वज़ह से तकलीफ़ हो सकती है। परिवार वालों से अनबन हो सकती है और इस मतभेद की वज़ह से मानसिक तनाव बना रहेगा।

उपाय: हर बृहस्पतिवार को विद्यार्थियों को स्टेशनरी बांटे और पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं।

3. मिथुन राशिफल - Gemini : गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

गुरु गोचर 2020 में आपकी राशि से अष्टम भाव पर रहेंगे। अष्टम भाव को आयु भाव भी कहते हैं।

: गुरु के इस प्रभाव से आपकी सेहत उत्तम और दुरुस्त रहेगी। कोई पुराना कार्य अगर रुका हुआ था तो वह पूरा होगा। नई नौकरी और प्रमोशन मिल सकता है। अचानक किसी महिला मित्र की सहायता से धन लाभ के साथ नये कार्य में भी रुचि होगी। व्यापार के लिए भी यह गोचर शुभ परिणाम लाएगा और लाभ के साथ आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोत्तरी होगी। वैवाहिक जीवन से तनाव कम होगा।

: विदेश यात्रा का योग तो बन रहा है परंतु बहुत ही सावधानी से रहें क्यूंकि अचानक दुर्घटना के संकेत भी दिखाई दे रहे है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अचानक किसी विषय में बदलाव भी कर सकते हो।

: वहीं 14 मई 2020 से गुरु के वक्री होने की वज़ह से कोई पुरानी खटास फिर से वैवाहिक जिंदगी में ज़हर घोल सकती है। जिसके बाद सितम्बर से ही स्थितियों में सुधार होगा।

उपाय: शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें साथ ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखें।

4. कर्क राशिफल - Cancer: गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

गुरु गोचर 2020 के दौरान बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, सप्तम भाव को विवाह भाव भी कहते हैं।

: यह गोचर आपको मिला जुला प्रभाव देगा। यदि आप किसी कर्ज़ को लेकर अब तक परेशान थे उस से राहत मिलेगी और यदि व्यवसाय में निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो यह गुरु आपको आर्थिक सहायता भी दिलवायेगा। इसके अलावा पुरानी बीमारियों से इस दौरान निजाद मिलती दिख रही है।

: वहीं अगर आप अविवाहित हैं तो गुरु आपको मनचाहा साथी मिलवाने के साथ ही विवाह भी पक्का करवायेगा।

वहीं यदि आप वैवाहिक हैं तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं, यानि आपके जीवन साथी के साथ आपका मतभेद हो सकता है।

कुल मिलाकर परिवार में किसी से मतभेद की वज़ह से मानसिक तनाव हो सकता है। कोर्ट कचहरी में अब तक किसी वाद-विवाद में फंसे थे तो वहां से भी कुछ पैसा खर्च कर और आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश करें।

उपाय: हर बृहस्पतिवार को नियमित रूप से व्रत रखने के साथ ही पांच मुखी रुद्राक्ष पीले रंग के धागे में गले में धारण करें।

5. सिंह राशिफल - Leo : गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

गुरु गोचर 2020 के दौरान बृहस्पति आपकी राशि से 6वें भाव पर गोचर करेगा। ज्योतिष में 6वां भाव रोग, शत्रु का घर माना जाता है।

: ऐसे में यह समय शिक्षा के लिए बेहतर रहेगा। इस समय में मनचाहा परिणाम मिलेगा और विषय के चुनाव में भी सीनियर की मदद मिलेगी। विदेश जा कर पढ़ने की सोच रहे हैं तो आपका यह सपना भी सच होगा और माता पिता से धन का भी पूर्णतः सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ मतभेद दूर होंगे और घर में खुशी का माहौल बनेगा साथ ही जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जाने का योग बना हुआ है।

: यदि कहीं जॉब कर रहे हैं तो इस समय नौकरी में कोई बदलाव न करें नही तो जहां अभी काम कर रहे है वहां से भी हाथ धो बैठेंगे। कर्ज़ के लेन देन में सावधानी रखें।

: अगर आपके कोई विरोधी हैं तो इस समय में आप सावधान रहें। किसी पुराने वाद-विवाद की वज़ह से मानसिक परेशानी हो सकती है।

उपाय: प्रति दिन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें गेहूं अर्पित करें और बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं।

6. कन्या राशिफल - Virgo : गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

गोचर के दौरान बृहस्पति आपकी राशि से पांचवे भाव में बैठेंगे। ज्योतिष में पांचवा भाव बुद्धि व बच्चों का माना गया है।

: गुरु का यह गोचर आपके लिए व्यापार में बेहतर समय लाएगा। ज़मीन से जुड़ा कोई निवेश करने जा रहे हैं तो लाभ होगा और अपना घर लेने का सपना भी यह गोचर अवश्य पूरा करेगा। नये व्यापार में निवेश करने का समय उत्तम रहेगा और साझेदार के साथ भी तालमेल बने रहने से लाभ होगा। मनचाही नौकरी मिलेगी और आपकी मेहनत के अनुसार आपको प्रमोशन भी मिलेगा।

: किसी कार्य के लिए कर्ज़ लेने की सोच रहे हैं तो वह भी समय से मिल जाएगा।

: कोई पुराना रुठा हुआ साथी वापिस आपकी जिंदगी में आ सकता है, जिससे आपके जीवन में प्यार की बहार भी लौट आएगी। वहीं किसी से वाद-विवाद चल रहा है तो वहां अधिक उलझने की बजाय तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। वाहन में भी खर्च हो सकता है।

उपाय: बृहस्पतिवार के दिन बेसन का हलवा बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और उसके उपरांत प्रसाद स्वरूप लोगों को बांट कर खुद ग्रहण करना चाहिए। सोना पहनना भी लाभकारी रहेगा।

7. तुला राशिफल - Libra : गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

गुरु गोचर के दौरान आपकी राशि से चौथे भाव मे रहेंगे। ज्योतिष में चौथा भाव माता व सुख का माना गया है।

: गुरु गोचर 2020 के अनुसार यह आपको नौकरी के क्षेत्र में तरक्की के अवसर मिलेंगे और मेहनत के अनुसार प्रमोशन भी मिलेगा। खेल में रुचि रखने वालों के लिए यह गोचर अच्छे प्रयास करने पर उच्च लेवल पर भी खेलने के लिए भेज सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से आप कोई बड़ी भौतिक वस्तु ख़रीद सकते हैं।आपके पारिवारिक सुख में बढ़ोत्तरी करेगा। गुरु आपके वैवाहिक जीवन में अमृत का काम करेगा और आपके साथी को भी बड़ी उपलब्धि दिलाएगा।

: व्यवसाय को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कार्य-स्थल में धैर्य से काम करें तो बेहतर रहेगा। धीरे-धीरे आगे बढ़ें तभी आगे चल कर तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सीनियर के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचें तो बेहतर रहेगा।

: संतान की तरफ से किसी बात को लेकर कष्ट भरा समय होगा किसी भी तरह की लापरवाही मानसिक तनाव का कारण बन सकती है।

उपाय: बृहस्पतिवार को मंदिर में चने की दाल दान करने के साथ ही पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने की सामग्री दान करें।

8. वृश्चिक राशिफल - Scorpio : गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

गुरु गोचर 2020 के दौरान बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरा भाव ज्योतिष में पराक्रम व भाई बहन का घर माना जाता है।

: ऐसे में यह गोचर आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर रहेगा और धन से जुड़े सभी कार्य बनेंगे। आपकी वाणी ज्ञान भरी होगी और आपकी सलाह लोगों के बहुत काम आएगी। इस दौरान नये प्रोजेक्ट का अवसर भी आएगा और आपके द्वारा समय पर पूरा कर देने से आपको प्रशंसा के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन में साथी के साथ सुखद समय बना रहेगा और आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। संतान की ओर से कोई खुशख़बरी आएगी जिस से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा।

: इस दौरान अपनी वाणी से कोई ऐसा वादा न करे जिसे आप समय पर पूरा न कर पायें। इस दौरान नये व्यवसाय के लिए न सोचें और न ही व्यापार में निवेश करें। परिवार में किसी तरह का मतभेद हो, तो कुछ समय के लिए दूरी बना लें बेहतर रहेगा।

उपाय: भूरे रंग की गाय को हल्दी का टीका लगाकर आटे की लोई में गुड़ भरकर खिलांए साथ ही घर के बुजुर्गों का सम्मान करें।

9. धनु राशिफल - Sagittarius : गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

गुरु गोचर 2020 के दौरान बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेंगे। ज्योतिष में दूसरा भाव पैत्रिक संपत्ति का घर कहलाता है।

: इस समय गुरु के गोचर के चलते आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी और वाणी भी प्रभावशाली बनी रहेगी। आपका मनचाहे साथी से प्रेम विवाह भी होने की संभावना है। अगर अभी तक कोई शोध या शिक्षा रुकी हुई थी तो इस गोचर के दौरान वह भी सुचारु रुप से चलने लगेगी।

: नई नौकरी के लिए समय खास उत्तम नही है, अत: बहुत ही सोच समझ कर कदम उठायें। किसी से धन वापस लेना है तो यह समय बेहतर रहेगा आपको बहुत ही प्रेम से बात करनी होगी तभी धन वापिस आएगा। कर्ज़ के लेन- देन के लिए बहुत ही सोच समझ कर कदम उठायें।

उपाय: किसी ज्योतिष के अच्छे जानकार से चर्चा के बाद बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय अपनी तर्जनी उंगली में पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं।

10. मकर राशिफल - Capricorn : गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

गुरु गोचर 2020 के दौरान गुरु आपके प्रथम भाव यानि आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर में गुरु नीच का होता है, इस कारण ये गोचर काल आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होकर मिलाजुला रहेगा।

: इस गोचर के दौरान आपकी रुचि ज्ञान और शिक्षा से जुड़े कार्यों में होगी जिससे आपकी एक नई पहचान होने से समाज में आपको मान-सम्मान मिलेगा। आपमें से कुछ को इस समय विदेश यात्रा से लाभ मिल सकता है।

: वहीं इस दौरान किसी तरह के निवेश के बारे में न सोचें और साझेदार से मतभेद होने से कार्य में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय के लिए समय ठीक नहीं है, गुरु के वक्री होने की वज़ह से वैवाहिक जीवन में भी मतभेद हो सकता है। आपको बहुत ही समझदारी से अपने गृहस्थ जीवन का ध्यान रखना होगा।

उपाय: पीपल वृक्ष की जड़ को पीले रंग के कपड़े अथवा धागे में सिल कर बाज़ू अथवा गले में धारण करें।

11. कुम्भ राशिफल - Aquarius: गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

गुरु गोचर 2020 के दौरान गुरु आपके द्वादश यानि बारहवें भाव में रहेगा, ज्योतिष में द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। मकर की तरह ही कुम्भ भी शनि की राशि है, यानि इस राशि का स्वामी भी शनि ही है।

: इस दौरान आपका विदेश यात्रा जाने का भी योग बनेगा। धन से जुड़ा कोई वाद-विवाद अब तक चल रहा था तो उससे भी इस समय निजात पायेंगे। ज़मीन में निवेश करने का यह समय उत्तम है और किसी पुराने निवेश से भी लाभ मिलेगा।

: नौकरी बदलने के लिए भी समय उत्तम नही है। जहां कार्य कर रहे हैं ,वही करते रहें। कोई नया अवसर मिल भी रहा है तो सितम्बर के बाद ही शुरुआत करें।

उपाय: हर बृहस्पतिवार पीपल के वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाएं साथ ही संभव हो तो पीले चावल बना कर माता सरस्वती को भोग लगाना चाहिए।

12. मीन राशिफल - Pisces : गुरु गोचर 2020 Transit Effect Of Jupiter

गुरु गोचर 2020 के दौरान गुरु आपके एकादश यानि 11वें भाव में रहेगा, ज्योतिष में 11वें भाव को आय भाव भी कहते हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हैं, इसलिए इनका यह गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

: आर्थिक स्थिति और धन लाभ के लिए यह समय उत्तम रहेगा। नौकरी में मनचाही जगह पर तबादला चाहते थे तो वह भी आपके सीनियर की मदद से मिलेगा। इसके अलावा इस गोचर के चलते आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपके मित्र आपका सहयोग करेंगे। किसी खास व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आएगी। संतान पक्ष से भी खुशख़बरी मिलेगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। अविवाहितों के विवाह के योग भी बन रहे हैं। दांपत्य जीवन में भी यह गोचर अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा।

: वैवाहिक जीवन में किसी पुराने मतभेद की वज़ह से आपसी तनाव की स्थिति बन सकती है। बहुत ही सूझ-बूझ से चलेंगे तो बात अधिक नही बिगड़ेगी।

उपाय: प्रतिदिन बृहस्पति के बीज मंत्र 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः' का जाप करने के साथ ही अधिकांश रूप से पीले और क्रीम रंग के कपड़े पहने।

MUST READ : ये है वह जगह जहां मां दुर्गा ने कात्यायनी के रूप मे लिया था अवतार, स्कंदपुराण में भी है वर्णन

MUST READ : हर रात को मां काली यहां से लगाती थीं, भगवान विष्णु और शिव को आवाज