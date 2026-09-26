Pitru Paksha : पितरों की प्रसन्नता के लिए राशि अनुसार करें उपाय, प्राप्त हो सकती है कृपा

Pitru Paksha 2026 : 26 सितंबर यानि आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। घरों में अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए लोग तर्पण और श्राद्ध कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि सनातन धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व बताया गया है। उनकी प्रसन्नता के बिना जीवन का कोई सुख प्राप्त नहीं होता। श्राद्ध पक्ष में तर्पण व दान आदि करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस अवधि में राशि अनुसार कुछ विशेष उपाय करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं।