Vastu Dosh Tips: घर से कैसे दूर करें वास्तु दोष? यहां जानिए सरल उपाय

Vastu Dosh Upay In Hindi: अधिकतर आपने देखा होगा की लाख कोशिश करने के बाद भी घर में सुख, शांति का माहौल नहीं बन पाता है। आपस में लड़ाई- झगड़े होते हैं और तनाव की स्थिति बनी रहती है। परिवार में कलह का कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। घर में वास्तु दोष घर में रखें किसी सामान या घर की गलत दिशा के कारण भी लग जाता है। यदि किसी के घर में वास्तु दोष लग जाए तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष के कारण व्यक्ति को आर्थिक नुकसान से लेकर सेहत के नुकसान तक की हानि हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अंतर्गत वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ सरल से उपाय बताए गए हैं। यदि हम वास्तु के नियमों का पालन करें तो हम वास्तु दोष से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए जानते हैं वास्तु दोष के उपायों के बारे में।