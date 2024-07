वास्तु दोष से हो सकती हैं ये 4 बीमारियां, जानें छुटकारा पाने के घरेलू वास्तु उपाय

Vastu Tips for Health problems: वास्तु दोष के कारण कई बार घर के सदस्यों को बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे छुटकारे के लिए वास्तु दोष के उपाय करना जरूरी है। जानिए घर में वास्तु दोष कब होता है, वास्तु दोष से कौन सी बीमारी होती है और वास्तु दोष से बचने के उपाय क्या हैं ( diseases caused by Vastu defects in house) ।