कौन लेगा चंपत राय की जगह? 11 जुलाई को होगा फैसला, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस्तीफा देने के बाद हलचल तेज

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि ने की है। स्वामी गोविंददेव गिरि ने कहा- महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के त्यागपत्र मिल गए हैं। हम 11 जुलाई को होने वाली बैठक में इस पर विचार करेंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि करते हुए स्वामी गोविंददेव गिरि ने राम भक्तों को बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने भक्तों को आश्वासन देते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम को अर्पित की गई चांदी की ईंटें और सोने-चांदी के आभूषण पूरी तरह सुरक्षित हैं। भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाएगी। इसके साथ ही अपराधियों को कड़ा दंड मिले, इसके लिए ट्रस्ट पुलिस प्रशासन से आग्रह करेगा।