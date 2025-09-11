Ayodhya Ram Mandir: राम-सीता विवाह पंचमी के कार्यक्रम में कौन-कौन होगा शामिल?

Ayodhya Ram Mandir: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक सोमवार को हुई। मणिराम छावनी मठ में हुई बैठक के दौरान ट्रस्ट के 9 सदस्य शामिल हुए। अयोध्या श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अब केवल परकोटा और सजावट का कुछ काम ही बाकी है। जिसको जल्दी ही पूरा कर लिया जायेगा। 25 नवंबर 2025 को मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा।