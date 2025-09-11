BHU से पढ़ीं सुशीला कार्की का नेपाल का PM बनना लगभग तय! पति ने किया था प्लेन हाईजैक; इमरजेंसी के दौरान हुए गिरफ्तार

बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश हैं। उनके पति दुर्गा प्रसाद सुबेदी नेपाली कांग्रेस में युवा विंग के नेता थे, लेकिन पार्टी संबद्धता के लिहाज से वह गैर-राजनीतिक रहीं। सुशीला कार्की की छवि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने वालों में नहीं है। दरअसल, 2017 में सुशीला कार्की पर कार्यपालिका में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए महाभियोग लाया गया था। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल की बनती हैं तो भारत में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।