Ayodhya में पहली बार ऑटोमेटिक ध्वजारोहण, पीएम मोदी फहराएंगे ध्वजा; राम-सीता विवाह उत्सव से गूंजेगी नगरी

Ayodhya एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। पहली बार राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्वचालित व्यवस्था के माध्यम से ध्वजारोहण किया जाएगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभ मुहूर्त में बटन दबाकर ध्वजा फहराएंगे। ध्वजा के हवा में लहराने में केवल 10 सेकेंड लगेंगे। इस मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत और संत-महात्मा भी मौजूद रहेंगे। राम मंदिर निर्माण के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है,जहां ध्वजारोहण से लेकर राम-सीता विवाह उत्सव तक सब कुछ शास्त्रोक्त विधियों से होगा। अधिकारियों के मुताबिक ध्वजा इतनी विशाल है कि 3 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट दिखाई देगी।