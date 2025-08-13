UP में 9 साल से नकली नौकरी का खेल; खतरे में बच्चों का भविष्य! फर्जी टीचर्स के हाथ में छात्र-छात्राओं की कमान

समाज कल्याण विभाग द्वारा स्कूल में अनियमितताओं की सूचना दिए जाने के बाद, अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई। जिसमें सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में पता चला कि स्कूल 2014 से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और नियमों को ताक में रखकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां कर रहा था।