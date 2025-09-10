धरी की धरी रह गई बर्थडे पार्टी; जन्मदिन से पहले आया ‘मरणदिन’, पहले पति को छोड़ आई नेपाली पत्नी ने 3 बच्चों के साथ क्यों…

नेपाली महिला तेजकुमारी और उसके बस ड्राइवर पति विकास का करीब 8 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। जिसके बाद दोनों पति-पत्नी साथ रह रहे थे। दो बच्चियों को उसने शादी के बाद जन्म दिया। जिनका नाम किट्टू और मीरा बताया जा रहा है। महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी। तेजकुमारी की 6 साल की बेटी गुंजन पहले पति की बेटी थी। कुछ दिन पहले महिला ने अपने पति से शहर जाने की जिद की। इस पर उसके पति ने मना कर दिया। जिसके बाद से ही दोनों के बीच अनबन चल रही थी।