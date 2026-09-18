Bahraich: वजन घटाने का झांसा देकर शुरू हुआ खेल, 5.20 लाख गंवाने के बाद भी 10 लाख की मांग; घर पहुंची पुलिस तो खुला राज

मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 16 सितंबर 2026 को पीड़ित पति ने थाने में तहरीर दी। इसमें फत्तेपुरा, डालमियां धर्मशाला के पास रहने वाले हिमांशु तायल उर्फ शमी पुत्र सुभाष तायल पर आरोप लगाया गया। तहरीर के मुताबिक, आरोपी ने महिला का वजन कम करने की बात कहकर उसकी आपत्तिजनक फोटो प्राप्त कीं। इसके बाद फोटो वायरल करने और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इसी धमकी के जरिए महिला से कुल 5 लाख 20 हजार रुपये वसूले गए। आरोपी की ओर से 10 लाख रुपये और मांगे जा रहे थे।