Bahraich Crime: मंगलसूत्र लूटकर भागे थे बाइक सवार, 24 घंटे बाद पुलिस से हुआ सामना; एक को लगी गोली, साथी फरार

बहराइच जिले के मटेरा थाना क्षेत्र में महिला से मंगलसूत्र छीनने की घटना का पुलिस ने तेजी से खुलासा कर दिया। घटना के करीब 24 घंटे बाद बुधवार देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। उसे पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक से भागने में सफल रहा। पुलिस के अनुसार, 1 सितंबर को सुआगाड़ा गांव की रहने वाली गंगोत्री अपने फूफा के घर जंगलीनाथ, नानपारा से वापस लौट रही थीं। वह गुलालपुरवा टोल प्लाजा के पास पहुंची थीं। तभी बाइक पर सवार दो युवकों ने उनका मंगलसूत्र छीन लिया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए।