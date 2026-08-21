Balod News: “हमारा उगेश्वर चला गया”… तिरंगे में लिपटकर गांव लौटा CRPF जवान, बेटे ने दी मुखाग्नि, गांव हुआ गमगीन

जवान की अंतिम यात्रा के दौरान गांव के युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्कूली बच्चे कतार में खड़े होकर पार्थिव शरीर पर फूल बरसाते रहे। पूरे गांव में देशभक्ति के गीत गूंजते रहे। वहीं, बीच-बीच में परिजनों के रोने की आवाज माहौल को और भावुक कर रही थी। CRPF के साथियों ने भी अपने साथी जवान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी। हथियार झुकाकर दी गई अंतिम सलामी के साथ उगेश्वर ठाकुर को अंतिम विदाई दी गई। गांव ने नम आंखों से अपने उस लाल को विदा किया, जिसने देश की सेवा करते हुए अपनी अंतिम सांस ली।