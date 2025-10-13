Drinking Water Crisis : फिल्टर पंप के मोटर पंप खराब, 3000 नलों से नहीं आया पानी

Motor Pump Out of Order : बालोद नगर पालिका अंतर्गत फिल्टर प्लांट के तीन में से दो मोटर पंप खराब हो गए हैं, जिसके कारण सोमवार को नगर की सभी पांच टंकी में पानी नहीं भर पाया, जिससे 20 वार्डों में नलों के माध्यम से लगभग 3 हजार से ज्यादा नलों से पानी की सप्लाई नहीं हुई। शहर के लोगों पानी की व्यवस्था निजी बोर से करनी पड़ी। वहीं नगर पालिका ने भी टैंकर से पानी की सप्लाई की, तब थोड़ी राहत मिली। पालिका के मुताबिक मंगलवार को भी नलों से पानी की सप्लाई करना मुश्किल है। पूरे शहर में मुनादी कराकर इस असुविधा के लिए खेद जताया गया है।