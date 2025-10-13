Drinking Water Crisis : फिल्टर पंप के मोटर पंप खराब, 3000 नलों से नहीं आया पानी

Motor Pump Out of Order : बालोद नगर पालिका अंतर्गत फिल्टर प्लांट के तीन में से दो मोटर पंप खराब हो गए हैं, जिसके कारण सोमवार को नगर की सभी पांच टंकी में पानी नहीं भर पाया, जिससे 20 वार्डों में नलों के माध्यम से लगभग 3 हजार से ज्यादा नलों से पानी की सप्लाई नहीं हुई। शहर के लोगों पानी की व्यवस्था निजी बोर से करनी पड़ी। वहीं नगर पालिका ने भी टैंकरसे पानी की सप्लाई की, तब थोड़ी राहत मिली। पालिका के मुताबिक मंगलवार को भी नलों से पानी की सप्लाई करना मुश्किल है। पूरे शहर में मुनादी कराकर इस असुविधा के लिए खेद जताया गया है।
नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी ने कहा कि फिल्टर प्लांट में तकनीकी खराबी आई है। इस वजह से यह परेशानी हो रही है। जल्द ही मोटर पंप उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद नलों से पानी सप्लाई की जाएगी। फिलहाल टैंकर से पानी की सप्लाई कर राहत देने की कोशिश की जा रही है।
नगर पालिका के नेताप्रतिपक्ष कसीमुद्दीन कुरैशी का कहना है कि दो माह पहले ही हमने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया था। उस समय ही हमें मोटर खराब लगा। मोटर पंप को सुधारने व बदलने के लिए सीएमओ को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन पालिका के जिम्मेदार मौन रहे और आखिरकार अब मोटर खराब हो गया।
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि फिल्टर प्लांट में लगा मोटरपंप सात साल पुराना है। जबसे लगाया गया है, तबसे मोटर पंपों की जांच भी नहीं हुई है। पालिका की अनदेखी के कारण अब शहरवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
नगर पालिका सीएमओ मोबिन अली ने कहा कि मोटरपंप खराब है। खराब मोटर पंप की जगह नया मोटर पंप मंगाया गया है। मंगलवार को फिटिंग की जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि पानी की सप्लाई फिल्टर प्लांट के माध्यम से हो।
नगर पालिका की समान्य सभा की बैठक मंगलवार को होगी। इस बैठक में विपक्ष पेयजल व्यवस्था, शहर में आवास योजना एवं बिजली बिल बढ़ोत्तरी का मुद्दा को सदन में उठा सकता है। फिलहाल नगर की जनता पानी नहीं मिलने से परेशान हैं और अभी मंगलवार तक इस तरह की समस्या से जूझना पड़ सकता है।
