18 माह बाद भी बालोद स्टेशन को संवारने का काम अधूरा, रेलवे और ठेकेदार लापरवाह…

Amrit Bharat Station: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अमृत भारत योजना के तहत बालोद रेलवे स्टेशन को संवारा जा रहा है। लेकिन रेलवे, ठेकेदार की सुस्त कार्यप्रणाली से तय समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन में कई कार्य अधूरे हैं। उमीद थी कि नए साल जनवरी तक स्टेशन नए स्वरूप में दिखाई देगा लेकिन इस समय तक कार्य पूरा होने की उम्मीद कम है।