बालोद

18 माह बाद भी बालोद स्टेशन को संवारने का काम अधूरा, रेलवे और ठेकेदार लापरवाह…

Amrit Bharat Station: बालोद जिले में अमृत भारत योजना के तहत बालोद रेलवे स्टेशन को संवारा जा रहा है। लेकिन रेलवे, ठेकेदार की सुस्त कार्यप्रणाली से तय समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ।

बालोद

Shradha Jaiswal

Aug 30, 2025

Amrit Bharat Station: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अमृत भारत योजना के तहत बालोद रेलवे स्टेशन को संवारा जा रहा है। लेकिन रेलवे, ठेकेदार की सुस्त कार्यप्रणाली से तय समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन में कई कार्य अधूरे हैं। उमीद थी कि नए साल जनवरी तक स्टेशन नए स्वरूप में दिखाई देगा लेकिन इस समय तक कार्य पूरा होने की उम्मीद कम है।

Amrit Bharat Station: दल्लीराजहरा व बालोद स्टेशन को किया जा रहा डेवलप

योजना के तहत बालोद व दल्लीराजहरा स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। दोनों जगहों पर काम अधूरा है। इससे अव्यवस्था का आलम है। यात्रियों ने भी जल्द कार्य पूरा कराने की मांग की है, जिससे बेहतर व सर्वसुविधायुक्त रेलवे स्टेशन मिल सके।

सर्वसुविधा युक्त बनाया जा रहा है

केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशन को डेवलप करने लगभग 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 2024 में काम शुरू हुआ था। इस काम को 6 माह के भीतर ही पूरा करना था। लगभग 18 माह में भी काम पूरा नहीं हुआ है।

वेटिंग हाल, गेट, टिकिट काउंटर व कई कार्य अधूरे

स्टेशन में एंट्री गेट, हाल, टिकिट काउंटर, वेटिंग हाल सहित कई कार्य अधूरे हैं। कुछ में प्लास्टर का काम बचा है। उमीद है कि 2026 में काम पूरा होगा। कार्य में तेजी लाने के लिए जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी ठीक से प्रयास नहीं किया।

Updated on:

30 Aug 2025 02:43 pm

Published on:

30 Aug 2025 02:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / 18 माह बाद भी बालोद स्टेशन को संवारने का काम अधूरा, रेलवे और ठेकेदार लापरवाह…

