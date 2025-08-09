9 अगस्त 2025,

बालोद

CG Fraud: फर्जी शादी कार्ड का लिंक भेज एक लाख की ठगी, कांटैक्ट लिस्ट के लोगों भी भेजा

CG Fraud: मोबाइल हैंग हो गया और कुछ ही देर में उनके खाते से 10-10 हजार की किश्त में एक लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया गया। इस घटना के बाद बैंक का खाता बंद कराया और साइबर क्राइम सेल में शिकायत की।

बालोद

Love Sonkar

Aug 09, 2025

CG Fraud: फर्जी शादी कार्ड का लिंक भेज कर एक लाख की ठगी, कांटैक्ट लिस्ट के लोगों भी भेजा
फर्जी शादी कार्ड का लिंक भेज कर एक लाख की ठगी (Photo Patrika)

CG Fraud: सोशल मीडिया में डिजिटल शादी निमंत्रण के नाम पर ऐप भेजकर शहर के आमापारा निवासी शिवकुमार देशलहरे से साइबर ठग ने एक लाख रुपए की ठगी कर ली। इसके अलावा एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया में इस ट्रेंड से ठगी करने का प्रयास किया गया।

प्रार्थी शिवकुमार ने बताया कि दोपहर 2 बजे उनके मोबाइल पर एक ऐप लिंक प्राप्त हुआ। जिसमें शादी का कार्ड डाउनलोड करने को कहा गया। उन्होंने उस लिंक को खोला, उनका मोबाइल हैंग हो गया और कुछ ही देर में उनके खाते से 10-10 हजार की किश्त में एक लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया गया। इस घटना के बाद बैंक का खाता बंद कराया और साइबर क्राइम सेल में शिकायत की।

जांच में पता चला कि ठगों ने उनके कांटैक्ट लिस्ट में मौजूद अन्य लोगों को भी फर्जी शादी कार्ड का लिंक भेजा। साइबर सेल को जानकारी मिली है कि और भी लोग ठगी के शिकार हुए हैं। सभी मामलों में ट्रेंड अपनाया गया है। गौरतलब है कि साइबर क्राइम के मामलों में जिले को लोगों को साइबर ठग अपना आसान टारगेट मानकर झांसे में लेते हैं। अधिक मुनाफा के फेर में लोग झांसे में आ जाते हैं।

Published on:

09 Aug 2025 05:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG Fraud: फर्जी शादी कार्ड का लिंक भेज एक लाख की ठगी, कांटैक्ट लिस्ट के लोगों भी भेजा

