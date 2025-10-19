Lakshmi Puja : मां लक्ष्मी के स्वागत में घर-द्वार सजकर तैयार, आज होगी विशेष पूजा

पटाखे हमेशा खुली जगह पर चलाएं।

पास में पानी की बाल्टी या रेत जरूर रखें।

पटाखे चलाते वक्त आसपास ज्वलनशील पदार्थ न हो।

पटाखे जलाते समय बच्चों के साथ बड़ा व्यक्ति जरूर रहे।

पटाखे किसी लंबी लकड़ी या मोमबत्ती के सहारे जलाएं।

एक बार में एक ही पटाखा जलाएं।

पटाखे में आग न लगे तो दोबारा जलाने की कोशिश ना करें।

उसे हाथ से उठाने की बजाय पानी डाल दें।

पटाखे जलाते समय सूती के कपड़े पहने।

कोई जल या झुलस जाए तो उसे तत्काल ठंडी जगह पर ले जाएं और जितनी जल्दी हो, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करें।