बालोद

Lakshmi Puja : मां लक्ष्मी के स्वागत में घर-द्वार सजकर तैयार, आज होगी विशेष पूजा

हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग है। सुख-समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी के स्वागत में घर-द्वार सज कर तैयार है। बच्चों सहित हर वर्ग अपने स्तर पर तैयारी में लगा है। धनतेरस एवं रविवार को नरक चौदस पर बाजारों में जमकर खरीदारी हुई।

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Oct 19, 2025

दीपोत्सव: बाजार में बताशा, लाई, सिंघाड़ा सहित माता की प्रतिमा, फोटो की बिक्री तेज

Deepotsav : हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह और उमंग है। सुख-समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी के स्वागत में घर-द्वार सज कर तैयार है। बच्चों सहित हर वर्ग अपने स्तर पर तैयारी में लगा है। धनतेरस एवं रविवार को नरक चौदस पर बाजारों में जमकर खरीदारी हुई। सोमवार को धन की देवी मां लक्ष्मी की शुभ मुहूर्त में विशेष पूजा होगी। इधर कपड़े की दुकानों में जमकर खरीदी हो रही है।

पूजन सामग्री की अच्छी बिक्री

दिवाली पर पूजा में मां लक्ष्मी को मिठाई के साथ बताशा और लाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। बाजार में बताशा, लाई, सिंघाड़ा सहित माता की प्रतिमा, फोटो आदि की अच्छी बिक्री हो रही है। लक्ष्मी पूजा के दिन सोमवार को ज्यादा खरीदारी होगी।

CG Crime News : नौ साल की मासूम बेटी की गला दबाकर फांसी के फंदे पर झूली आरोपी मां

आधी रात को रचाएंगे गौरा-गौरी का विवाह

नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान गौरा और माता गौरी को जगाने की परंपरा है। यह रिवाज आदिवासी समाज का है, जिसे हर वर्ग मनाता है। आदिवासी समाज की महिलाओं ने पारंपरिक गौरा गौरी गीतों के साथ गौरा-गौरी जगाया। दिवाली की आधी रात गौरा गौरी का विवाह भी रचाएंगे।

कुछ जरूरी बातें, जिसे याद रखना जरूरी

दिवाली पर हम कुछ ऐसा करें कि रौशनी का पर्व हमारे साथ दूसरों के लिए खुशी बनकर आए। एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटे। लोगों को हमारी मदद की जरूरत हो तो पीछे हटने की बजाय आगे बढ़कर सहायता करें। खूब आतिशबाजी होगी। पटाखे चलाते समय हमेशा सावधानी रखें। हेल्पलाइन नंबर फस्र्ट एड बॉक्स जैसी चीजें जरूर रखें।

Bypass Road : दस साल बाद भी तरौद से दैहान बायपास मार्ग का निर्माण नहीं हो सका शुरू

पटाखे जलाते समय इन बातों का रखें ध्यान

पटाखे हमेशा खुली जगह पर चलाएं।
पास में पानी की बाल्टी या रेत जरूर रखें।
पटाखे चलाते वक्त आसपास ज्वलनशील पदार्थ न हो।
पटाखे जलाते समय बच्चों के साथ बड़ा व्यक्ति जरूर रहे।
पटाखे किसी लंबी लकड़ी या मोमबत्ती के सहारे जलाएं।
एक बार में एक ही पटाखा जलाएं।
पटाखे में आग न लगे तो दोबारा जलाने की कोशिश ना करें।
उसे हाथ से उठाने की बजाय पानी डाल दें।
पटाखे जलाते समय सूती के कपड़े पहने।
कोई जल या झुलस जाए तो उसे तत्काल ठंडी जगह पर ले जाएं और जितनी जल्दी हो, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करें।

यह नंबर भी रखें याद

पुलिस कंट्रोल रूम-07749-223807
कंट्रोल रूम-100/112
कोतवाली थाना बालोद-07749-220003
नगर पालिका बालोद-07749-222008
जिला अस्पताल बालोद-07749-223924
फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम-07749-223807

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

बालोद

छत्तीसगढ़

क्या मजबूरी थी मां की? 9 साल की बच्ची की हत्या के बाद फांसी के फंदे पर झूली… एक साथ अर्थियां उठीं तो रो पड़ा पूरा गांव

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बालोद

CG Crime News : नौ साल की मासूम बेटी की गला दबाकर फांसी के फंदे पर झूली आरोपी मां

आखिर एक मां इतनी निर्दयी कैसे हो गई, जिसने अपनी ही 9 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर खुद अपने कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना को देख व सुनकर ही परिजनों, वार्डवासियों व गांव वालों की आंखें नम हो गई। इस परिवार में दिवाली की खुशी मातम में बदल गई।
बालोद

छत्तीसगढ़ में सीजन का पहला कोहरा! घटने से बढ़ा हादसों का खतरा, वाहन चालक रखें ध्यान…

छत्तीसगढ़ में सीजन का पहला कोहरा! घटने से बढ़ा हादसों का खतरा, वाहन चालक रखें ध्यान...(photo-patrika)
बालोद

Diwali Advance Salary: दिवाली से पहले खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिला वेतन का तोहफा, 30 करोड़ रुपए हुए जारी…

Diwali Advance Salary: दिवाली से पहले खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिला वेतन का तोहफा, 30 करोड़ रुपए हुए जारी...(photo-patrika)
बालोद

बालोद में मां-बेटी की लाश मिलने से मचा हड़कंप, 13 साल के बेटे ने देखा भयावह मंजर… डेढ़ साल पहले कांस्टेबल पति की हुई थी मौत

बालोद
