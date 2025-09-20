Patrika LogoSwitch to English

बालोद

Road Accident: भीषण सड़क हादसा! ड्यूटी लौट रहे CRPF जवानों से भरी बस पलटी, 4 घायल

Road Accident: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में देर रात सीआरपीएफ जवानों से भरी बस पलट गई। हादसे में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल और 1 जवान को चोट आई।

बालोद

Laxmi Vishwakarma

Sep 20, 2025

CRPF जवानों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी (Photo source- Patrika)
CRPF जवानों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी (Photo source- Patrika)

Road Accident: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक बड़ा हादसा सामने आया है। शुक्रवार देर रात रायपुर से ड्यूटी पर लौट रहे सीआरपीएफ जवानों से भरी एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के शिकारीटोला गांव के पास हुआ।

जानकारी के अनुसार, रायपुर से भोपालट्टनम कैंप लौटने के लिए पायल ट्रेवल्स की बस में 16 सीआरपीएफ जवान और लगभग 15 यात्री सवार थे। बस रात करीब 12:15 बजे अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक जवान के हाथ में चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए शहीद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Road Accident: हादसे में सीआरपीएफ जवानों का सामान और मोबाइल बस के नीचे दब गए। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

20 Sept 2025 09:23 am

