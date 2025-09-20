Road Accident: भीषण सड़क हादसा! ड्यूटी लौट रहे CRPF जवानों से भरी बस पलटी, 4 घायल

जानकारी के अनुसार, रायपुर से भोपालट्टनम कैंप लौटने के लिए पायल ट्रेवल्स की बस में 16 सीआरपीएफ जवान और लगभग 15 यात्री सवार थे। बस रात करीब 12:15 बजे अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक जवान के हाथ में चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए शहीद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।