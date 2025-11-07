राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ पर शर्मनाक तस्वीर, उपेक्षित स्थल पर कब्जा जमाए असामाजिक तत्व, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- नगर पालिका बेसुध

नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष कमीमुद्दीन कुरैशी ने कहा कि यह एक खास स्थल है। इस जगह के प्रति नगर पालिका को जरा भी ध्यान नहीं है। नगर पालिका बेसुध है। इस जगह की साफ सफाई व इसे संवारने पर ध्यान देना चाहिए। वार्ड पार्षद बंटी शर्मा ने कहा कि नगर पालिका को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इस स्थल की सफाई कराने के लिए सफाई कर्मियों कहा है।