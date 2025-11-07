Patrika LogoSwitch to English

बालोद

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ पर शर्मनाक तस्वीर, उपेक्षित स्थल पर कब्जा जमाए असामाजिक तत्व, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- नगर पालिका बेसुध

Vande Mataram 150th Anniversary: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 7 नवंबर को 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस दौरान पूरे जिले व स्कूलों में विविध आयोजन होंगे। 7

बालोद

image

Khyati Parihar

Nov 07, 2025

वंदे मातरम स्थल हो गया बर्बाद (फोटो सोर्स - पत्रिका)

वंदे मातरम स्थल हो गया बर्बाद (फोटो सोर्स - पत्रिका)

Vande Mataram 150th Anniversary: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 7 नवंबर को 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस दौरान पूरे जिले व स्कूलों में विविध आयोजन होंगे। 7 नवंबर 1875 को बंकिमचंद्र चटर्जी ने इस राष्ट्रीय गीत को लिखा था। जिला मुख्यालय में नगर पालिका ने 2012 में वंदे मातरम स्थल बनाया, लेकिन कुछ वर्षों में स्थल पूरी तरह से खराब हो गया और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा-नगर पालिका बेसुध

नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष कमीमुद्दीन कुरैशी ने कहा कि यह एक खास स्थल है। इस जगह के प्रति नगर पालिका को जरा भी ध्यान नहीं है। नगर पालिका बेसुध है। इस जगह की साफ सफाई व इसे संवारने पर ध्यान देना चाहिए। वार्ड पार्षद बंटी शर्मा ने कहा कि नगर पालिका को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इस स्थल की सफाई कराने के लिए सफाई कर्मियों कहा है।

Vande Mataram 150th Anniversary: शराबखोरी व कपल का बैठक स्थल बन गया यह जगह

इस जगह पर शराबखोरी तो आमबात है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो इस जगह को प्रसाधन समझते हैं। कुछ कपल के लिए यह जगह कपल पाइंट भी बन गया है। अब लोगों को उम्मीद है कि इस जगह की साफ सफाई कर संवारने का कार्य नगर पालिका करेगी।

वंदे मातरम स्थल की साफ सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्थल साफ-सुथरा नजर आएगा। - मोबिन अलीसीएमओ, नगर पालिका

