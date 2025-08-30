Viral Fever Symptoms: वायरल फीवर का नया खतरा! मलेरिया और डेंगू जैसे लक्षण, बच्चों पर सबसे ज्यादा असर

जिला अस्पताल के पूरे वार्ड वायरल फीवर के मरीजों से फुल हो गया है। जिला अस्पताल में ओपीडी मरीजों की संया लगभग 350 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज सर्दी खांसी, बुखार के हैं। ओपीडी में रोज 40 से 50 छोटे बच्चे आ रहे हैं। जिला अस्पताल में लगभग छोटे बच्चे, सर्दी, खांसी व बुखार के भर्ती है। शिशु रोग विशेषज्ञ का कहना है कि इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार है तो उसे सामान्य न समझें बल्कि जांच जरूर करवा लें। बच्चे सहित सभी वर्ग के लोग गरम पानी अनिवार्य रूप से पिएं।