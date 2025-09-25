Patrika LogoSwitch to English

बालोद

Water Conservation : भू-जल स्तर बढ़ाने 1.06 लाख नवीन जल संरचनाओं का जनभागीदारी से किया निर्माण, देश में प्रथम स्थान

भारत सरकार जल संचयन जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) के तहत उल्लेखनीय कार्यों के लिए बालोद जिले को 2 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। पूरे देश में बालोद जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग जिले के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Sep 25, 2025

भारत सरकार जल संचयन जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) के तहत उल्लेखनीय कार्यों के लिए बालोद जिले को 2 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। पूरे देश में बालोद जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग जिले के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

Groundwater Level : भारत सरकार जल संचयन जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) के तहत उल्लेखनीय कार्यों के लिए बालोद जिले को 2 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। पूरे देश में बालोद जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग जिले के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। जल संचयन एवं जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) के तहत जोन-2 में शामिल बालोद जिले में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के लिए किए गए बेहतरीन कार्यों के फलस्वरूप बालोद जिले को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होने जा रही है।

जल संचयन, जन भागीदारी अभियान के तहत 423 कुआं का निर्माण किया गया

30,849 जल स्रोतों की साफ-सफाई कराई

जिले में जल संचयन, जन भागीदारी अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक लाख 6 हजार 677 नवीन जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। साथ ही पूर्व निर्मित 30 हजार 849 जल स्रोतों में सामूहिक श्रम के माध्यम से मरम्मत एवं साफ सफाई की व्यवस्था की गई।

जलभराव वाले स्थानों का चयन कर नए स्रोत बनाए

ग्राम पंचायतों के माध्यम से जल भराव वाले स्थानों का चिन्हांकन कर नवीन जल स्रोतों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में 10 हजार वाटर रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया है। वन क्षेत्र में जल संरचनाओं के साथ मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य अंतर्गत 3 लाख 88 हजार पौधरोपण किया गया।

ग्रामीणों ने स्वप्रेरणा से 27 हजार से अधिक सोकपिट बनाए

जिले में अभियान से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने स्वपे्ररणा एवं निजी राशि से 27 हजार से अधिक घरों में सोकपिट संरचना का निर्माण किया गया है। जिले में एक लाख 9 हजार 273 स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया। जिले में कुल 140 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। जिले में 1944 सामुदायिक तालाब, 6 हजार 160 निजी डबरी/तालाब निर्माण किया गया है।

672 नदियों को पुनरूद्धार किया

जिले में 399 मिनी परकुलेशन टैंक, 6 हजार 614 लूज बोल्डर चैक डेम, 672 नदियों का पुनरूद्धार किया गया है। जिले में 69 स्टापडेम, 316 गेबियन चेक डेम, 423 कुआं का निर्माण किया गया है। जिले में कुल 44 हजार 49 वाटर रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया है। भारत सरकार के सभी मानकों के आकलन के आधार पर बालोद जिले को प्रथम स्थान हासिल हुआ है।

25 Sept 2025

