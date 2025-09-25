Water Conservation : भू-जल स्तर बढ़ाने 1.06 लाख नवीन जल संरचनाओं का जनभागीदारी से किया निर्माण, देश में प्रथम स्थान

Groundwater Level : भारत सरकार जल संचयन जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) के तहत उल्लेखनीय कार्यों के लिए बालोद जिले को 2 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। पूरे देश में बालोद जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग जिले के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। जल संचयन एवं जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) के तहत जोन-2 में शामिल बालोद जिले में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के लिए किए गए बेहतरीन कार्यों के फलस्वरूप बालोद जिले को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होने जा रही है।