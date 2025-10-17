Chhattisgarh news: नहर मुंडा से मिला 5 महीने के शिशु का शव, पुलिस ने शुरू की जांच

Chhattisgarh news: जानकारी मिलते ही कमलेश रजक के द्वारा तत्काल इसकी सूचना लवन थाना को दी। सूचना मिलते ही लवन थाना से प्रधान आरक्षक संतराम बंजारे पहुंची। आशंका जताई जा रही है की किसी ने जानबूझकर इस शिशु को नहर में फेका है और पानी के बहाव से यह किसी अन्य स्थान से यहां आ पहुंचा है। प्रधान आरक्षक संतराम बंजारे ने बताया कि शिशु का उम्र लगभग 5 से 6 महीने का होगा। पीएम के बाद विवेचना में जुट गई है।