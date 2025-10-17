Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

Chhattisgarh news: नहर मुंडा से मिला 5 महीने के शिशु का शव, पुलिस ने शुरू की जांच

Chhattisgarh news: लवन थाना क्षेत्र के नहर मुंडा में 5–6 महीने के शिशु का शव बरामद। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जांच प्रक्रिया शुरू।

बलोदा बाज़ार

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 17, 2025

5 महीने के शिशु का शव बरामद (Photo source- Patrika)

5 महीने के शिशु का शव बरामद (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh news: लवन थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। थाने से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर नहर में लगभग 5 से 6 महीने के शिशु का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने जब नहर में शव को झाड़ी में फंसे हुए देखा तो तुरंत इसकी जानकारी लवन थाना को दी। सूचना मिलते ही लवन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

लवन शाखा नहर मुंडा में 16 अक्टूबर दिन गुरुवार को दुकालू वर्मा के घर के पास फाल से महज कुछ ही दूरी में लगभग 5 से 6 माह के शिशु का शव नहर के अंदर झाड़ी में फंसा हुआ मुंडा के कुछ व्यक्तियों के द्वारा देखा गया। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश धोबी समाज के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं आईटी सेल प्रदेश अध्यक्ष कमलेश रजक को फोन के माध्यम से दी गई।

Chhattisgarh news: जानकारी मिलते ही कमलेश रजक के द्वारा तत्काल इसकी सूचना लवन थाना को दी। सूचना मिलते ही लवन थाना से प्रधान आरक्षक संतराम बंजारे पहुंची। आशंका जताई जा रही है की किसी ने जानबूझकर इस शिशु को नहर में फेका है और पानी के बहाव से यह किसी अन्य स्थान से यहां आ पहुंचा है। प्रधान आरक्षक संतराम बंजारे ने बताया कि शिशु का उम्र लगभग 5 से 6 महीने का होगा। पीएम के बाद विवेचना में जुट गई है।

Published on:

17 Oct 2025 01:37 pm

Chhattisgarh news: नहर मुंडा से मिला 5 महीने के शिशु का शव, पुलिस ने शुरू की जांच

