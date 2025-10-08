इंसानियत हुई तार-तार! बीच सड़क पर नवजात के शव को घसीटता दिखा कुत्ता, लोगों में आक्रोश

CG News: घटना को लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार, अस्पतालों के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस अस्पताल या व्यक्ति द्वारा नवजात को फेंका गया। पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख ने बताया कि एक सीसीटीवी फुटेज में कुत्ता नवजात को नोचते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भानुप्रतापपुर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन वहां शव का कोई अवशेष नहीं मिला। मामले की जांच की जा रही है।