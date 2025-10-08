इंसानियत हुई तार-तार! बीच सड़क पर नवजात के शव को घसीटता दिखा कुत्ता, लोगों में आक्रोश

नवजात के शव को नोचता रहा कुत्ता (Photo source- Patrika)
CG News: नगर के सुभाष पारा क्षेत्र से मंगलवार को इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार, बीती रात एक कुत्ता नवजात शिशु के शव को मुंह में लेकर घूमता दिखाई दिया। भयावह दृश्य देखकर क्षेत्र के एक युवक ने तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर साझा कर दी। स्थानीय लोगाें ने बताया कि नवजात शिशु लगभग छह माह से अधिक का प्रतीत हो रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी अस्पताल में गर्भपात के बाद उसे फेंक दिया गया होगा।
घटना स्थल अंतागढ़ रोड स्थित सुभाष पारा बताया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि यह अमानवीय कृत्य किस व्यक्ति या अस्पताल से जुड़ा है। क्षेत्र में कई निजी और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हैं। घटना के बाद इलाके में आक्रोश और संवेदना का माहौल है। स्थानीय लोगों ने घटना पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।
CG News: घटना को लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार, अस्पतालों के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस अस्पताल या व्यक्ति द्वारा नवजात को फेंका गया। पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख ने बताया कि एक सीसीटीवी फुटेज में कुत्ता नवजात को नोचते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भानुप्रतापपुर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन वहां शव का कोई अवशेष नहीं मिला। मामले की जांच की जा रही है।
