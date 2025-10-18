Dhanteras 2025: धनतेरस आज… सोना-चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में दिखी भीड़, व्यापारी उत्साहित

धनतेरस में बाजार गुलजार (Photo source- Patrika)
Dhanteras 2025: शनिवार धनतेरस के साथ ही देश के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली का प्रारंभ हो रहा है। बीते कई दिनों से सुस्त पड़े बाजार में अब धनतेरस की रौनक नजर आ रही है, जिससे व्यापारी उत्साहित हैं। शुक्रवार को धनतेरस के एक दिन पूर्व बाजार में ग्राहकों की भीड़ ने व्यापारियों को उत्साहित कर दिया है। धनतेरस के लिए व्यापारियों द्वारा भी जमकर तैयारी की गई। दुकानों और शोरूम की साज सज्जा कराई गई है।
व्यापारियों की उम्मीद है कि धनतेरस के दिन वास्तव में धन की वर्षा होगी, जिससे सुस्त पड़े बाजार में फिर से रौनक तेजी से लौट आएगी, जिसके बाद दीपावली के पांच दिन जमकर बिक्री होगी। शुक्रवार नगर के बाजार का साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है, परंतु धनतेरस को देखते हुए बाजार की सभी दुकानें शुक्रवार को खुली रहीं, जहां ग्राहकों ने पहुंचकर जमकर खरीदी की। शुक्रवार को कपड़े, पूजा सामान, सजावटी डेकोरेशन सामान, मिठाई से लेकर गिफ्ट सामानों की जमकर बिक्री हुई।
Dhanteras 2025: शुक्रवार को नगर के बाजार में ग्राहकों की भीड़ की वजह से सदर रोड, एमजी रोड, मुख्य मार्ग, गोलबाजार, बिजनेस सेंटर जैसे व्यापारिक इलाकों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते धनतेरस से लेकर दीपावली तक का बाजार इस वर्ष बूम रहने की पूरी उम्मीद है। धनतेरस के दिन ग्राहकों द्वारा सोने-चांदी, कांसा पीतल के बर्तन, वाहन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की खरीदी की जाती है, जिससे व्यापारियों को धनतेरस बाजार के तेज रहने की पूरी उम्मीद है।
भाटापारा/दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और खुशी भरे अवसरों में से एक है, जिसे पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, और धनतेरस इसका पहला दिन होता है। इस दिन को विशेष रूप से सोने, चांदी, बर्तन और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदने का दिन माना जाता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि आती है।
Dhanteras 2025: धनतेरस के अवसर पर भाटापारा के बाजार में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। व्यापारियों ने इस दिन के लिए खास तैयारियां की हैं, और नगर की सभी ज्वेलरी, कपड़ा, बर्तन, रेडीमेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक और फैशन की दुकानों में भारी भीड़ देखी जा रही है। पिछले दो-तीन दिनों से बाजार में ग्राहकों की लंबी कतारें और बाजार में भीड़ देखी जा रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल धनतेरस व्यापारियों के लिए शुभ रहेगा।
तिल्दा निवासी आचार्य संतोष शर्मा ने बताया कि धनतेरस के दिन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:27 से 8:54 बजे तक, फिर 13:15 से 16:10 बजे तक, फिर 17:36 से 19:10 बजे तक और अंत में 20:43 से 23:49 बजे तक रहेगा। इस दौरान सोने, चांदी, बर्तन या घर के अन्य सामान की खरीदारी का विशेष महत्व है। बाजार में सजावट और फूलों की दुकानों की भी खूब चहल-पहल देखी जा रही है, और ग्राहकों को विभिन्न सामान की खरीदारी में जोश दिखाई दे रहा है।
