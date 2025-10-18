Dhanteras 2025: धनतेरस आज… सोना-चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में दिखी भीड़, व्यापारी उत्साहित

तिल्दा निवासी आचार्य संतोष शर्मा ने बताया कि धनतेरस के दिन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:27 से 8:54 बजे तक, फिर 13:15 से 16:10 बजे तक, फिर 17:36 से 19:10 बजे तक और अंत में 20:43 से 23:49 बजे तक रहेगा। इस दौरान सोने, चांदी, बर्तन या घर के अन्य सामान की खरीदारी का विशेष महत्व है। बाजार में सजावट और फूलों की दुकानों की भी खूब चहल-पहल देखी जा रही है, और ग्राहकों को विभिन्न सामान की खरीदारी में जोश दिखाई दे रहा है।