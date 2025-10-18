Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

Dhanteras 2025: धनतेरस आज… सोना-चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में दिखी भीड़, व्यापारी उत्साहित

Dhanteras 2025: धनतेरस से एक दिन पहले बाजारों में खरीदारी का उत्साह दिखाई दिया। सोना-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में भीड़ रही।

2 min read

बलोदा बाज़ार

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 18, 2025

धनतेरस में बाजार गुलजार (Photo source- Patrika)

धनतेरस में बाजार गुलजार (Photo source- Patrika)

Dhanteras 2025: शनिवार धनतेरस के साथ ही देश के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली का प्रारंभ हो रहा है। बीते कई दिनों से सुस्त पड़े बाजार में अब धनतेरस की रौनक नजर आ रही है, जिससे व्यापारी उत्साहित हैं। शुक्रवार को धनतेरस के एक दिन पूर्व बाजार में ग्राहकों की भीड़ ने व्यापारियों को उत्साहित कर दिया है। धनतेरस के लिए व्यापारियों द्वारा भी जमकर तैयारी की गई। दुकानों और शोरूम की साज सज्जा कराई गई है।

व्यापारियों की उम्मीद है कि धनतेरस के दिन वास्तव में धन की वर्षा होगी, जिससे सुस्त पड़े बाजार में फिर से रौनक तेजी से लौट आएगी, जिसके बाद दीपावली के पांच दिन जमकर बिक्री होगी। शुक्रवार नगर के बाजार का साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है, परंतु धनतेरस को देखते हुए बाजार की सभी दुकानें शुक्रवार को खुली रहीं, जहां ग्राहकों ने पहुंचकर जमकर खरीदी की। शुक्रवार को कपड़े, पूजा सामान, सजावटी डेकोरेशन सामान, मिठाई से लेकर गिफ्ट सामानों की जमकर बिक्री हुई।

Dhanteras 2025: शुक्रवार को नगर के बाजार में ग्राहकों की भीड़ की वजह से सदर रोड, एमजी रोड, मुख्य मार्ग, गोलबाजार, बिजनेस सेंटर जैसे व्यापारिक इलाकों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते धनतेरस से लेकर दीपावली तक का बाजार इस वर्ष बूम रहने की पूरी उम्मीद है। धनतेरस के दिन ग्राहकों द्वारा सोने-चांदी, कांसा पीतल के बर्तन, वाहन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की खरीदी की जाती है, जिससे व्यापारियों को धनतेरस बाजार के तेज रहने की पूरी उम्मीद है।

भाटापारा/दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और खुशी भरे अवसरों में से एक है, जिसे पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, और धनतेरस इसका पहला दिन होता है। इस दिन को विशेष रूप से सोने, चांदी, बर्तन और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदने का दिन माना जाता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि आती है।

Dhanteras 2025: धनतेरस के अवसर पर भाटापारा के बाजार में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। व्यापारियों ने इस दिन के लिए खास तैयारियां की हैं, और नगर की सभी ज्वेलरी, कपड़ा, बर्तन, रेडीमेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक और फैशन की दुकानों में भारी भीड़ देखी जा रही है। पिछले दो-तीन दिनों से बाजार में ग्राहकों की लंबी कतारें और बाजार में भीड़ देखी जा रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल धनतेरस व्यापारियों के लिए शुभ रहेगा।

तिल्दा निवासी आचार्य संतोष शर्मा ने बताया कि धनतेरस के दिन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:27 से 8:54 बजे तक, फिर 13:15 से 16:10 बजे तक, फिर 17:36 से 19:10 बजे तक और अंत में 20:43 से 23:49 बजे तक रहेगा। इस दौरान सोने, चांदी, बर्तन या घर के अन्य सामान की खरीदारी का विशेष महत्व है। बाजार में सजावट और फूलों की दुकानों की भी खूब चहल-पहल देखी जा रही है, और ग्राहकों को विभिन्न सामान की खरीदारी में जोश दिखाई दे रहा है।

ये भी पढ़ें

धनतेरस पर नहीं पड़ेगी कैश की कमी! बैंक रहेेंगे खुले, ATM एजेंसियां भी सक्रिय, SLBC और RBI ने जारी किया सभी बैंकों को सर्कुलर…
भिलाई
धनतेरस पर नहीं पड़ेगी कैश की कमी! बैंक रहेेंगे खुले, ATM(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 01:23 pm

Published on:

18 Oct 2025 01:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / Dhanteras 2025: धनतेरस आज… सोना-चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में दिखी भीड़, व्यापारी उत्साहित

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh news: नहर मुंडा से मिला 5 महीने के शिशु का शव, पुलिस ने शुरू की जांच

5 महीने के शिशु का शव बरामद (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव में 15 दावेदार, कार्यकर्ताओं की राय से तय होगा नेता

Congress District President Election (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

आज-कल तय हो जाएगा कांग्रेस जिला अध्यक्ष का नाम! केंद्रीय पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं से कर रहे वन-टू-वन..

Congress, Chhattisgarh congress,
बलोदा बाज़ार

बलौदाबाजार में संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची जारी, ढाई एकड़ से अधिक जमीन वालों की जांच से मचा हड़कंप…

बलौदाबाजार में संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची जारी, ढाई एकड़ से अधिक जमीन वालों की जांच से मचा हड़कंप...(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

CG Crime News: खाली चेक पर अतिरिक्त रकम भरकर धोखाधड़ी, पति-पत्नी गिरफ्तार… जानें क्या है पूरा मामला?

पति-पत्नी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.