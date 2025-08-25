CG News: इंदिरा आवास में खोला स्कूल, किचन में पढ़ाई, गर्ल्स-बॉयज के लिए एक टॉयलेट

प्रधानपाठिका का कहना है कि सफाईकर्मी नहीं आता इसलिए सफाई नहीं हो पाती। यह एक दिन की बात नहीं है। यह लापरवाही महीनों से जारी है। स्कूल में कक्षा 5वीं, 6वीं और 7वीं की पढ़ाई अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं द्वारा करवाई जा रही है। जांच में सामने आया कि लोहारी की भारती वर्मा, शारदा निषाद और बुंगहन की चेतेश्वरी साहू पढ़ा रहीं हैं। इनमें से किसी के पास न डीएलएड है और न ही बीएड की डिग्री। प्रधानपाठिका का कहना है कि ये शिक्षिकाएं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे चुकी हैं, परिणाम अभी नहीं आया। यानी फिलहाल अप्रशिक्षित ही हैं। शिक्षकों का रवैया भी गैरजिम्मेदाराना है। बच्चों को किताब पकड़ाकर शिक्षिका मोबाइल में व्यस्त नजर आती हैं।