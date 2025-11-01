Big incident: तेज बारिश के बीच भरभराकर ढह गई झोपड़ी, मवेशियों की रखवाली कर रहे युवक की दबकर मौत

Big incident: Young man dead body (Photo- Patrika)
कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत हर्री के पियारटोली पाठ में गुरुवार की रात तेज बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा (Big incident) हो गया। दरअसल एक युवक मवेशियों की रखवाली करने झोपड़ी में गया था। इसी दौरान झोपड़ी ढह गई और उसके मलबे में दबकर युवक की मौत हो गई। सुबह जब उसका भाई पहुंचा तो उसे मृत हालत में देखा। युवक की मौत से परिजनों में मातम पसरा है।
कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत हर्री के पियारटोली पाठ निवासी 36 वर्षीय बसंत नगेशिया (Big incident) पिता स्व. दशरथ नगेशिया खेती-किसानी के साथ मवेशी पालन का कार्य करता था। वह अपने मवेशियों को गांव से कुछ दूरी पर जंगल किनारे रखता था, जहां उनके लिए चारा-पानी की व्यवस्था के साथ एक झोपड़ी भी बनाई थी।
हर रात की तरह गुरुवार को भी वह भोजन कर झोपड़ी में सोने चला गया। रात भर क्षेत्र में तेज बारिश होती रही। सुबह जब उसका छोटा भाई विकास नगेशिया ने देखा कि बसंत घर नहीं लौटा है तो वह झोपड़ी की ओर गया।
वहां उसने देखा कि झोपड़ी ढही हुई है। मलबा हटाने पर बसंत नगेशिया का शव (Big incident) झोपड़ी के नीचे दबा मिला। सूचना पर कुसमी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजकर जांच शुरू कर दी।
इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि झोपड़ी पर गिरा एक बड़ा बल्ली उसके सीने पर आ गिरा (Big incident) था, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई होगी। मृतक की पत्नी दीपावली त्यौहार से पहले अपने मायके गई थी, जबकि दंपत्ति की कोई संतान नहीं है। गांव में इस घटना से शोक का माहौल है।
