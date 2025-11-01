Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Big incident: तेज बारिश के बीच भरभराकर ढह गई झोपड़ी, मवेशियों की रखवाली कर रहे युवक की दबकर मौत

Big incident: युवक ने मवेशियों के लिए गांव से दूर जंगल के पास बना रखी थी झोपड़ी, मवेशियों की रखवाली करने झोपड़ी में सोया था युवक, रात भर हुई थी तेज बारिश

less than 1 minute read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 01, 2025

Big incident

Big incident: Young man dead body (Photo- Patrika)

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत हर्री के पियारटोली पाठ में गुरुवार की रात तेज बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा (Big incident) हो गया। दरअसल एक युवक मवेशियों की रखवाली करने झोपड़ी में गया था। इसी दौरान झोपड़ी ढह गई और उसके मलबे में दबकर युवक की मौत हो गई। सुबह जब उसका भाई पहुंचा तो उसे मृत हालत में देखा। युवक की मौत से परिजनों में मातम पसरा है।

कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत हर्री के पियारटोली पाठ निवासी 36 वर्षीय बसंत नगेशिया (Big incident) पिता स्व. दशरथ नगेशिया खेती-किसानी के साथ मवेशी पालन का कार्य करता था। वह अपने मवेशियों को गांव से कुछ दूरी पर जंगल किनारे रखता था, जहां उनके लिए चारा-पानी की व्यवस्था के साथ एक झोपड़ी भी बनाई थी।

हर रात की तरह गुरुवार को भी वह भोजन कर झोपड़ी में सोने चला गया। रात भर क्षेत्र में तेज बारिश होती रही। सुबह जब उसका छोटा भाई विकास नगेशिया ने देखा कि बसंत घर नहीं लौटा है तो वह झोपड़ी की ओर गया।

वहां उसने देखा कि झोपड़ी ढही हुई है। मलबा हटाने पर बसंत नगेशिया का शव (Big incident) झोपड़ी के नीचे दबा मिला। सूचना पर कुसमी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजकर जांच शुरू कर दी।

Big incident: सीने पर गिर गया था मोटा लकड़ी

इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि झोपड़ी पर गिरा एक बड़ा बल्ली उसके सीने पर आ गिरा (Big incident) था, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई होगी। मृतक की पत्नी दीपावली त्यौहार से पहले अपने मायके गई थी, जबकि दंपत्ति की कोई संतान नहीं है। गांव में इस घटना से शोक का माहौल है।

ये भी पढ़ें

Home Minister Efficiency Medal: DSP बृजकिशोर यादव को मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक, नक्सल विरोधी ऑपरेशन में निभाई है अहम भूमिका
सुरजपुर
Home Minister Efficiency Medal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 02:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Big incident: तेज बारिश के बीच भरभराकर ढह गई झोपड़ी, मवेशियों की रखवाली कर रहे युवक की दबकर मौत

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Theft in Jewellery shop: Video: ज्वेलरी दुकान में चोरों का धावा, ले उड़े लाखों रुपए के जेवर, CCTV में 6 आरोपी कैद

Theft in jewellery shop
बलरामपुर

Chhath Puja 2025: 6 साल की अनन्या ने छठ का कठिन व्रत रख दिखाया अटूट संकल्प, मासूम की भक्ति से भावविभोर हुआ पूरा गांव

6 वर्षीय अनन्या की अटूट आस्था ने जीता सबका दिल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलरामपुर

CG News: बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के 20 वर्षों से संचालित दो अवैध क्लीनिक सील

CG News: बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के 20 वर्षों से संचालित दो अवैध क्लीनिक सील
बलरामपुर

गत वर्ष किसी के साथ भागी थी पत्नी, लौटने के बाद भी की ये हरकत, ईंट से पीट-पीटकर पति ने मार डाला

पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलरामपुर

सरकारी दुकान में बड़ा फर्जीवाड़ा! मृतकों के नाम पर हुआ खाद्यान्न वितरण, संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

राशन की दुकान की सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.