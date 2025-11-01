Big incident: तेज बारिश के बीच भरभराकर ढह गई झोपड़ी, मवेशियों की रखवाली कर रहे युवक की दबकर मौत

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत हर्री के पियारटोली पाठ में गुरुवार की रात तेज बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा (Big incident) हो गया। दरअसल एक युवक मवेशियों की रखवाली करने झोपड़ी में गया था। इसी दौरान झोपड़ी ढह गई और उसके मलबे में दबकर युवक की मौत हो गई। सुबह जब उसका भाई पहुंचा तो उसे मृत हालत में देखा। युवक की मौत से परिजनों में मातम पसरा है।