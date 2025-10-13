Commits suicide case: भाई की इस करतूत से क्षुब्ध होकर नाबालिग बहन ने लगा ली थी फांसी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Brother arrested (Photo- Patrika)
कुसमी. कोरंधा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरबेना के पत्थलटोली में करमा पर्व की रात एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने उसके भाई को गिरफ्तार (Commits suicide case) किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की मारपीट से क्षुब्ध होकर किशोरी ने सुसाइड कर लिया था। भाई ने इस बात को लेकर उसकी पिटाई की थी कि उसने शराब का सेवन किया था।े
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरबेना के पत्थलटोली निवासी राधा केरकेट्टा उम्र 17 वर्ष करमा त्योहार देखने अपनी सहेली के साथ बस्ती गई थी। शाम 4 बजे वह घर लौटकर (Commits suicide case) सो गई। इसी दौरान उसका भाई विकास केरकेट्टा उम्र 25 वर्ष ने नशे की हालत में घर पहुंचा।
उसने राधा को शराब पीने को लेकर डांटा और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। मारपीट के बाद राधा बिस्तर पर गिर गई और विकास अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह परिवार को पता चला कि राधा ने घर के पास पेड़ पर फांसी लगाकर जान (Commits suicide case) दे दी है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।
पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मृतका ने अपने भाई की मारपीट (Commits suicide case) से मानसिक रूप से आहत होकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने आरोपी भाई विकास केरकेट्टा पिता जयलाल केरकेट्टा को धारा 108 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कार्रवाई में थाना प्रभारी अमर सिंह कोमरे, एएसआई सुरेश राम, प्रधान आरक्षक शैलेश सिंह, निर्मल एक्का, आरक्षक अनिल कुजूर, आशीष निश्चल तिर्की, रंजीत टोप्पो व अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग