Commits suicide case: भाई की इस करतूत से क्षुब्ध होकर नाबालिग बहन ने लगा ली थी फांसी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कुसमी. कोरंधा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरबेना के पत्थलटोली में करमा पर्व की रात एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने उसके भाई को गिरफ्तार (Commits suicide case) किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की मारपीट से क्षुब्ध होकर किशोरी ने सुसाइड कर लिया था। भाई ने इस बात को लेकर उसकी पिटाई की थी कि उसने शराब का सेवन किया था।े