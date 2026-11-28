धारवाड़। जिलाधिकारी स्नेहल आर. ने कहा कि संविधान से मिले मौलिक अधिकारों के साथ प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक ही राष्ट्र निर्माण में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। वे गुरुवार को जिला प्रशासन, जिला पंचायत और समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं।