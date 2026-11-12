बेंगलुरु: ‘आज बेटी की हल्दी होनी थी, अब उसका अंतिम संस्कार करूंगा’, पिता के इन शब्दों ने सबको रुलाया

पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद लॉरी चालक मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच सिंधुश्री की शादी की तैयारियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। जिस घर में हल्दी की रस्म और शादी के गीत गूंजने थे, वहां अब सन्नाटा है। पिता के वे शब्द इस हादसे का दर्द बयां करने के लिए काफी हैं कि जिस दिन बेटी को दुल्हन बनना था, उसी दिन उसे दुनिया से विदा करना पड़ा।