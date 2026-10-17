कर्नाटक में न्यायिक सेवा की तैयारी के लिए बनेगा विशेष संस्थान, डीके शिवकुमार ने कहा- 15-20 एकड़ में तैयार होगा नया कैंपस

मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति सरकार की बात से सहमत हो। मजबूत लोकतंत्र वह है, जहां प्रत्येक नागरिक को सरकार से सवाल पूछने की स्वतंत्रता मिले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता की जवाबदेही और सरकार की जिम्मेदारी बेहद जरूरी है। शिवकुमार ने युवाओं से अपील की कि वे सवाल पूछने, विचारों पर बहस करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें चुनौती देने से न डरें। साथ ही, उन्होंने कहा कि सवाल पूछने के साथ उनके जवाब खोजने की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।