‘पहले जनता सरकार चुनती थी अब सरकार चुन रही कौन वोट देगा’, बेंगलुरु में CJP के साथ मिलकर प्रकाश राज का हल्लाबोल

जनसभा को संबोधित करते हुए प्रकाश राज ने कहा कि चुनाव आयोग ने SIR के जरिए पूरे देश का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पहले इस देश में जनता तय करती थी कि सरकार कौन बनाएगा, लेकिन एसआईआर के जरिए अब सरकार तय कर रही है कि वोट कौन देगा। प्रकाश राज ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।