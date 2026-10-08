दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी ने खुलकर बताया कि प्रदर्शन में क्या-क्या हुआ, कहा- डॉक्टर के पास जाने का वक्त भी नहीं

महिला कांस्टेबल ने मंगलवार को आकाशवाणी भवन के पास प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब हम प्रदर्शन में लोगों को हटाने और आगे बढ़ने से रोकते हैं तो उस वक्त लगी किसी भी चोट का दर्द नहीं होता लेकिन बाद में जब घर जाते हैं तो दर्द होता है और तब पता चलता है कि कहां-कहां चोट लगी है। इसलिए मुझे बाद में पता चला कि मुझे चोट लगी है। यह चोट तब लगी जब हम एक विधायक को हिरासत में ले रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि ये वही विधायक थे जो प्रियंका गांधी के साथ बैठे थे।