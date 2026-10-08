‘जब तक ज्ञानेश जेल नहीं जाते, लड़ाई जारी रहेगी’… खरगे के लंच पर कनॉट प्लेस पहुंचे राहुल गांधी; ECI विवाद पर जानें किसने क्या कहा

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि खड़गे ने कनॉट प्लेस में सभी सांसदों को दोपहर के भोजन के लिए बुलाया है और सभी नेता यहां एकत्र हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहेगा और यह तब तक चलेगा, जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते। राजीव शुक्ला ने कहा कि अब यह विरोध केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि जन आंदोलन में बदल गया है। उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन आने वाले समय में इतना बड़ा रूप लेगा कि सरकार हिल जाएगी।