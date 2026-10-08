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‘मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा था’, मारपीट के बाद युवक ने कहा- राहुल गांधी को गाली नहीं दी, फिर मुझे क्यों मारा?

Rahul Gandhi Latest News: दिल्ली के कनॉट प्लेस में खरगे के लंच के बाहर युवक से मारपीट का आरोप लगा है। युवक ने कहा कि उसने राहुल गांधी को गाली नहीं दी, बल्कि सिर्फ EVM और चुनाव को लेकर सवाल पूछा था।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Oct 08, 2026

Rahul Gandhi

रपीट का आरोप लगाने वाला फहीम नजीर मीडिया से बात करते हुए। (फोटो सोर्स-IANS)

CJP Protest: दिल्ली के कनॉट प्लेस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लंच कार्यक्रम के बाहर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक ने आरोप लगाया है कि कुछ कांग्रेस समर्थकों ने उसे घेरकर पीटा। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करते नजर आ रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, युवक ने अपना नाम फहीम नजीर बताया और कहा कि वह श्रीनगर का रहने वाला है। उसका कहना है कि उसने राहुल गांधी को कोई गाली नहीं दी थी। इसके बावजूद उसके साथ मारपीट की गई।

युवक बोला- मैं तो सवाल पूछ रहा था

फहीम ने कहा कि वह EVM और चुनाव को लेकर अपनी बात रख रहा था। उसका दावा है कि वह लोगों से चुनाव से जुड़े सवाल पूछ रहा था और इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया।

युवक ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसे घेर लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। उसका कहना है कि उसने राहुल गांधी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहा था। ऐसे में उसका सवाल है कि अगर वह सिर्फ अपनी बात रख रहा था तो उसके साथ मारपीट क्यों की गई।

'देश में क्या हो रहा है, सवाल तो पूछेंगे'

फहीम ने अपने बयान में कहा कि वह लोगों को देश में चल रहे घटनाक्रम के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने EVM को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछना गलत नहीं है।

उसने यह भी कहा कि अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए। अगर किसी को उसकी बात पसंद नहीं आती तो उसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मारपीट करना सही नहीं है।

खरगे के लंच के बाहर क्या हुआ?

दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने INDIA ब्लॉक के नेताओं के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में लंच रखा था। इसमें विपक्षी दलों के नेता और सांसद शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद INDIA ब्लॉक के नेताओं को CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में जाना था।

इसी दौरान रेस्टोरेंट के बाहर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है।

हालांकि, सामने आए वीडियो में मारपीट का दृश्य जरूर दिखाई देता है, लेकिन विवाद की शुरुआत कैसे हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। युवक ने जो आरोप लगाए हैं, वह घटना का उसका पक्ष है। मामले में दूसरे पक्ष या पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी।

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Murli Manohar Joshi

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Updated on:

08 Oct 2026 03:03 pm

Published on:

08 Oct 2026 03:02 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा था’, मारपीट के बाद युवक ने कहा- राहुल गांधी को गाली नहीं दी, फिर मुझे क्यों मारा?

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