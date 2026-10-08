‘मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा था’, मारपीट के बाद युवक ने कहा- राहुल गांधी को गाली नहीं दी, फिर मुझे क्यों मारा?

हालांकि, सामने आए वीडियो में मारपीट का दृश्य जरूर दिखाई देता है, लेकिन विवाद की शुरुआत कैसे हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। युवक ने जो आरोप लगाए हैं, वह घटना का उसका पक्ष है। मामले में दूसरे पक्ष या पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी।