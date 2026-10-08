राहुल गांधी का विरोध करने पर कश्मीरी युवक की पिटाई, PM मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस समर्थकों ने पीटा

बता दें कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस (CP) और उसके आसपास के इलाकों में आज (8 अक्टूबर 2026) मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के लगातार चल रहे विरोध-प्रदर्शनों और मार्च के कारण भारी राजनीतिक हलचल और भीड़ देखी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल स्थित एक रेस्टोरेंट में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी (INDIA Alliance) सांसदों के लिए एक महत्वपूर्ण लंच बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं।