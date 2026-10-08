‘लाठी चलाने से समाधान नहीं निकलेगा, वो हमारे बच्चे हैं’, छात्रों के प्रदर्शन पर बोले मुरली मनोहर जोशी, CEC विवाद पर भी दी प्रतिक्रिया

देश में लागू नई शिक्षा नीति (NEP) को लेकर डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जहां तक ​​NEP की बात है, इसे लागू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, यह अभी शुरुआती और रोलआउट के चरण में है। इसलिए इस चरण में इसके बारे में कोई पक्की बात कैसे कही जा सकती है? पुरानी शिक्षा नीति 20, 25 या 30 वर्षों तक लागू रही, जिससे उस पर खुली चर्चा हो सकी। नई नीति को लागू हुए अभी केवल दो से चार साल ही हुए हैं। भारत एक विशाल देश है। इसलिए इसके वास्तविक परिणाम समय के साथ ही सामने आएंगे। हमने पुरानी नीति को देखा। उसमें कुछ कमियां थीं, इसीलिए यह नई नीति लाई गई। अब देखना होगा कि यह कैसे काम करती है।