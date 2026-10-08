Flydubai Attack: सऊदी ने शुरू की सेफ्टी जांच, पायलट भर्ती नियमों से लेकर वैश्विक एविएशन प्रोटोकॉल की होगी परीक्षा

यह घटना 30 सितंबर को उस समय हुई जब दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रहा फ्लाईदुबई का बोइंग 737 मैक्स विमान (फ्लाइट FZ1073) सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र से गुजर रहा था। आरोप है कि को-पायलट ने कॉकपिट में रखी इमरजेंसी कुल्हाड़ी से कैप्टन पर हमला किया और विमान को क्रैश कराने की कोशिश की। इस दौरान विमान अचानक तेजी से नीचे की ओर जाने लगा, लेकिन क्रू और यात्रियों की सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। विमान में सवार सभी यात्री और क्रू सुरक्षित रहे और किसी को गंभीर चोट नहीं आई।