अब कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन, महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ा

BJP Mahila Morcha: दिल्ली में इन दिनों लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले इंडिया गठबंधन का आकाशवाणी भवन के पास प्रदर्शन करना और फिर दिल्ली के जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन करना। इन प्रदर्शनों के जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महिला कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग की और इस मामले में कार्रवाई की मांग की।