8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी का बीजेपी और पुलिस पर बड़ा हमला, वोटों की लूट का लगाया आरोप, CJP प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर दी जानकारी

INDIA bloc protest: ममता बनर्जी ने रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम हेरफेर, पुलिस पर फर्जी मतदान कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए उन्होंने CJP के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन में शामिल होने के बारे में जानकारी दी।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Gajanand Prajapat

Oct 08, 2026

mamata banerjee on rezinagar bypoll

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फोटो-IANS)

Rezinagar Bypoll: रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee)ने गंभीर आरोप लगाएं हैं। उनका कहना है कि उपचुनाव ठीक से हुआ ही नहीं। यह तो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं की हेरफेर करके, थप्पा मारकर और लूट के जरिए हासिल किए गए वोटों का चुनाव हुआ है। वहीं, दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को लेकर भी ममता ने बयान दिया है। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर भी अपना जवाब दिया है।

उपचुनाव को लेकर पुलिस पर लगाए आरोप

रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उपचुनाव ठीक से हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान धांधली नहीं होनी चाहिए, फिर भी ईवीएम में हेरफेर की गई। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की पुलिस ने जाकर मतदान केंद्र पर छापे मारे, पुलिस ने जाकर बटन दबाए। लोगों को वोट तक नहीं डालने दिया गया, उनके आधार कार्ड छीन लिए गए।

इन आरोपो पर उन्होंने कहा कि ये सब मैंने नहीं देखा। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से कहा है कि वे इतने वोटों से जीत रहे हैं यह जीतने की सटीक भविष्यवाणी कभी सुनी है? ऐसे में बीजेपी के नेताओं का यह कहना स्पष्ट दिखाता है कि वोटो को पहले से हेरफेर करके, थप्पा मारकर और लूट के जरिए हासिल किया है।

क्या CJP के प्रदर्शन में शामिल होंगी ममता?

CJP के 10 अक्टूबर के चुनाव को लेकर ममता का कहना है कि उन्होंने मुझें इस आंदोलन में आमंत्रित किया है। मेरा GenZ के साथ एक गहरा रिश्ता भी है। आगे उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में शामिल होने और नहीं होने को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इस आंदोलन में वे लोग क्या करते है या क्या नहीं करते हम इस रणनीति के बारे में कुछ नहीं कह सकते।

INDIA गठबंधन के विरोध पर बोली ममता

दिल्ली में इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर ममता का कहना है कि मैंने कल के प्रदर्शन में बहुत अत्याचार देखे हैं। पूरे भारत में सभी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इस सरकार में लोग प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे। प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ जो हुआ वह सही नहीं है। सभी के घर में बहन, मां और बच्चे हैं। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं का सम्मान करना चाहिए था।

दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, CEC ज्ञानेश कुमार को जमकर कोसा, कहा- लोगों को धोखा दिया

ये भी पढ़ें
mamata banerjee news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

Updated on:

08 Oct 2026 03:11 pm

Published on:

08 Oct 2026 03:11 pm

Hindi News / National News / ममता बनर्जी का बीजेपी और पुलिस पर बड़ा हमला, वोटों की लूट का लगाया आरोप, CJP प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर दी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी ने खुलकर बताया कि प्रदर्शन में क्या-क्या हुआ, कहा- डॉक्टर के पास जाने का वक्त भी नहीं

Delhi Police Injury news
राष्ट्रीय

चुनाव आयोग के समर्थन में 42 पूर्व न्यायाधीशों की खुली चिट्ठी, बोले- ‘बैलेट का मतलब खत्म हुआ तो सड़क पर उतरेगा गुस्सा’

gyanesh kumar
राष्ट्रीय

‘सारी जिंदगी उन्होंने गरीबों की मदद की’, नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला

Farooq Abdullah latest News
राष्ट्रीय

‘बापू से प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दें’, लंच होस्ट करने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, गांधी स्मारक पहुंचे सभी विपक्षी सांसद

Congress protest
राष्ट्रीय

पटना में CEC के खिलाफ मोर्चा, राज्यसभा सांसद मनोज झा बोले- प्रदर्शन अब निरंतरता के साथ होंगे

Manoj Jha Latest Statement
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.