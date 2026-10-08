ममता बनर्जी का बीजेपी और पुलिस पर बड़ा हमला, वोटों की लूट का लगाया आरोप, CJP प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर दी जानकारी

Rezinagar Bypoll: रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee)ने गंभीर आरोप लगाएं हैं। उनका कहना है कि उपचुनाव ठीक से हुआ ही नहीं। यह तो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं की हेरफेर करके, थप्पा मारकर और लूट के जरिए हासिल किए गए वोटों का चुनाव हुआ है। वहीं, दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को लेकर भी ममता ने बयान दिया है। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर भी अपना जवाब दिया है।