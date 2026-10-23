सिद्धारमैया का बड़ा आरोप: ‘फर्जी स्टिंग वीडियो से ब्लैकमेल और बदनाम करने की साजिश’, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि जब वह मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें इस तरह ब्लैकमेल करने की कोई घटना सामने नहीं आई, लेकिन अब सत्ता में नहीं रहने के बाद उनके खिलाफ ऐसी साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा, “यह झूठा मामला है। मुझे ब्लैकमेल करने के इरादे से ऐसा किया गया है। इसलिए मैंने खुद शिकायत दर्ज कराई, ताकि सच्चाई सामने आए और लोगों को पता चले कि इसके पीछे कौन है।” उन्होंने आगे कहा कि वह आठ साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अब सत्ता में नहीं होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह वीडियो पूरी तरह मनगढ़ंत है और इसे फैलाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है।