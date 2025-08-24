Banswara : महिला दुकानदार से बदसलूकी, बदमाशों ने मारपीट की और दी धमकी, व्यापारियों में आक्रोश

Banswara : बांसवाड़ा के छोटी सरवा के बड़ी सरवा गांव में बदमाशों ने एक महिला दुकानदार के साथ बदसलूकी, मारपीट की। साथ ही धमकियां भी दी। पीड़िता ने पाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि जयसिंह पुत्र शैतान सिंह, गाना ईश्वर और तीन-चार अन्य लोग 22 अगस्त की सुबह किराना दुकान पर जबरन घुस आए। वे सस्ती दरों पर खाद देने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने धक्का-मुक्की कर दी और दुकान बंद कर गांव छोड़ने की धमकी दी।