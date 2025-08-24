Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

Banswara : महिला दुकानदार से बदसलूकी, बदमाशों ने मारपीट की और दी धमकी, व्यापारियों में आक्रोश

Banswara : बांसवाड़ा के छोटी सरवा के बड़ी सरवा गांव में बदमाशों ने एक महिला दुकानदार के साथ बदसलूकी, मारपीट की। साथ ही धमकियां भी दी।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 24, 2025

Banswara Badi Sarwa Female Shopkeeper Misbehavior miscreants beat and threatened her traders anger
घटना की रिपोर्ट पाटन थाने में देने पहुंचे बड़ी सरवा के ग्रामीण। फोटो पत्रिका

Banswara : बांसवाड़ा के छोटी सरवा के बड़ी सरवा गांव में बदमाशों ने एक महिला दुकानदार के साथ बदसलूकी, मारपीट की। साथ ही धमकियां भी दी। पीड़िता ने पाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि जयसिंह पुत्र शैतान सिंह, गाना ईश्वर और तीन-चार अन्य लोग 22 अगस्त की सुबह किराना दुकान पर जबरन घुस आए। वे सस्ती दरों पर खाद देने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने धक्का-मुक्की कर दी और दुकान बंद कर गांव छोड़ने की धमकी दी।

वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल

पीड़िता ने बताया कि मार-पीट की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। स्थानीय लोगों के बीच-बचाव से स्थिति गंभीर होने से बच गई। पीड़िता ने भविष्य में जान-माल का खतरा बताते हुए आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की।

विरोध में उतरे व्यापारी

घटना के विरोध में बड़ी सरवा के व्यापारियों ने थाने पहुंचकर पीड़िता का समर्थन किया और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। उनका कहना है कि क्षेत्र में समाजकंटक लगातार दुकानदारों को निशाना बना रहे हैं, जिससे भय का माहौल बन गया है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

