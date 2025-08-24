Banswara : महिला दुकानदार से बदसलूकी, बदमाशों ने मारपीट की और दी धमकी, व्यापारियों में आक्रोश

Banswara : बांसवाड़ा के छोटी सरवा के बड़ी सरवा गांव में बदमाशों ने एक महिला दुकानदार के साथ बदसलूकी, मारपीट की। साथ ही धमकियां भी दी। पीड़िता ने पाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि जयसिंह पुत्र शैतान सिंह, गाना ईश्वर और तीन-चार अन्य लोग 22 अगस्त की सुबह किराना दुकान पर जबरन घुस आए। वे सस्ती दरों पर खाद देने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने धक्का-मुक्की कर दी और दुकान बंद कर गांव छोड़ने की धमकी दी।
पीड़िता ने बताया कि मार-पीट की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। स्थानीय लोगों के बीच-बचाव से स्थिति गंभीर होने से बच गई। पीड़िता ने भविष्य में जान-माल का खतरा बताते हुए आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की।
घटना के विरोध में बड़ी सरवा के व्यापारियों ने थाने पहुंचकर पीड़िता का समर्थन किया और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। उनका कहना है कि क्षेत्र में समाजकंटक लगातार दुकानदारों को निशाना बना रहे हैं, जिससे भय का माहौल बन गया है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।