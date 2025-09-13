Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara Crime : बुखार आया था तो ‘झोलाछाप’ के पास गई, उसने किया ऐसा काम, विवाहिता की हो गई मौत

Banswara Crime : बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र के कानेला गांव में एक विवाहिता की ‘झोलाछाप’ के उपचार के दौरान मौत हो गई।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 13, 2025

Banswara Crime Fever Come she went to jholachhap he did such a thing that married woman died
कानेला गांव में झोलाछाप का क्लिनिक, एमजी अस्पताल में बिलखते परिजन। पत्रि​का फोटो

Banswara Crime : बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र के कानेला गांव में एक विवाहिता की ‘झोलाछाप’ के उपचार के दौरान मौत हो गई। विवाहिता बुखार आने के बाद सास के साथ झोलाछाप के पास गई थी। परिजनों का आरोप है कि झोलाछाप ने एक इंजेक्शन लगाया इसके कुछ मिनट में विवाहिता की तबीयत खराब हो गई। उसे पहले आनंदपुरी फिर एमजी अस्पताल लाया गया। यहां पर डॉक्टर ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया।

सास-बहू दोनों झोलाछाप के पास गईं

एमजी अस्पताल में कानेला निवासी प्रकाश ने बताया कि उसकी बेटे की पत्नी दीपिका को 2 दिन से बुखार आ रहा था। उसने अपनी पत्नी को उपचार के लिए कहा कि गांव में जो अशोक ‘डॉक्टर’ है उसको पास ले जाओ। इस पर सास-बहू दोनों गांव में ही झोलाछाप अशोक के पास गई। यहां पर अशोक ने जांच के बाद दीपिका को एक इंजेक्शन लगाया। इसके कुछ मिनट में ही दीपिका पत्नी कपिल की तबीयत बिगड़ गई।

ये भी पढ़ें

भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बेटे-बेटियों के पेंशन में कौन अटका रहा रोड़ा?
जोधपुर
Bhanwari Devi suddenly came news again in Rajasthan who was creating hurdles in pension of her sons and daughters after High Court order

डॉक्टर ने दीपिका को मृत घोषित किया

इस पर आरोपी झोलाछाप डाक्टर ने अपने बेटे को कार लेकर क्लिनिक पर बुलाया और दीपिका को आनंदपुरी ले गए। इधर, प्रकाश को घर पर जानकारी हुई तो वह बाइक से आनंदपुरी पहुंचा। तब तक आनंदपुरी से दीपिका को एमजी अस्पताल भेज दिया गया। यहां पहुंचने पर आरोपी झोलाछाप स्वयं मौके से भाग निकला। इधर, डॉक्टर ने दीपिका को मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति कपिल ने बताया कि उसकी शादी 3 माह पहले हुई है। उसका ससुराल सलूबर के निकट है।

आरोपी बीसीएमओ का काका

इधर, जानकारी मिली है कि अशोक डामोर स्वयं को रिटायर डॉक्टर बताता था। जबकि रिश्ते में वह बीसीएमओ डॉ. देवेंद्र डामोर का काका बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में एक व्यक्ति के स्किन की बीमारी हो गई थी। उसने भी डामोर से उपचार कराया था और उसी दौरान उसकी मौत हो गई।

…और फोन काट दिया

पत्रिका संवाददाता ने अशोक डामोर से चिकित्सकीय डिग्री के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है। साथ ही उसके उपचार से महिला की मौत की बात कही तो उसने तुरंत फोन काट दिया। इधर, बीसीएमओ डॉ. देवेंद्र डामोर ने बताया कि वह इस समय जयपुर में हैं। इसलिए घटना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है।

पुलिस ने लगाई दौड़

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद आनंदपुरी फिर एमजी अस्पताल पहुंची। हालांकि पुलिस ने बताया कि उनको अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं दी है।

मौके पर भेजी टीम, आज पीएम

घटना की जानकारी मिलते ही टीम मौके पर भेज दी गई हैं। उच्चाधिकारियों को भी सूचना दे दी है। पीहर पक्ष के आने पर शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
कपिल पाटीदार, सीआई, आनंदपुरी

ये भी पढ़ें

बांसवाड़ा में बेखौफ शराब कारोबारी, बोतल पर क्वार्टर फ्री, शराबियों की मौज, आबकारी अधिकारी मौन
बांसवाड़ा
Banswara Liquor traders fearless take a bottle... get a quarter free drunkards good time excise officers are silent

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 02:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Crime : बुखार आया था तो ‘झोलाछाप’ के पास गई, उसने किया ऐसा काम, विवाहिता की हो गई मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.