Banswara Crime : बुखार आया था तो ‘झोलाछाप’ के पास गई, उसने किया ऐसा काम, विवाहिता की हो गई मौत

इस पर आरोपी झोलाछाप डाक्टर ने अपने बेटे को कार लेकर क्लिनिक पर बुलाया और दीपिका को आनंदपुरी ले गए। इधर, प्रकाश को घर पर जानकारी हुई तो वह बाइक से आनंदपुरी पहुंचा। तब तक आनंदपुरी से दीपिका को एमजी अस्पताल भेज दिया गया। यहां पहुंचने पर आरोपी झोलाछाप स्वयं मौके से भाग निकला। इधर, डॉक्टर ने दीपिका को मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति कपिल ने बताया कि उसकी शादी 3 माह पहले हुई है। उसका ससुराल सलूबर के निकट है।