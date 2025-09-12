बांसवाड़ा में बेखौफ शराब कारोबारी, बोतल पर क्वार्टर फ्री, शराबियों की मौज, आबकारी अधिकारी मौन

Banswara : शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। आमतौर पर यह चेतावनी शराब की पैकेजिंग पर लिखी होती है। सरकार शराब की दुकान पर किसी भी प्रकार के ऑफर पर प्रतिबंध लगा रखा है, मगर बांसवाड़ा शहर में इसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। 60 रुपए कीमत का देशी शराब का क्वार्टर 40 रुपए में बेचा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा सूचना बोर्ड लगा दिया गया है। यही नहीं, अंग्रेजी शराब के कई ब्रांड की बोतलों के बोर्ड लगाकर 100 से 150 रुपए कम कीमत में बेची जा रही है। शराब की अधिकृत दुकानों पर बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। हर माह इन दुकानों की जांच-पड़ताल आबकारी विभाग के अधिकारियों को करनी होती है, लेकिन किसी की नजर इन पर नहीं पड़ रही है।