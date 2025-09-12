Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

बांसवाड़ा में बेखौफ शराब कारोबारी, बोतल पर क्वार्टर फ्री, शराबियों की मौज, आबकारी अधिकारी मौन

Banswara : बांसवाड़ा में बेखौफ शराब कारोबारी। सरकार ने शराब की दुकान पर किसी भी प्रकार के ऑफर पर प्रतिबंध लगा रखा है, मगर बांसवाड़ा शहर में इसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 12, 2025

Banswara Liquor traders fearless take a bottle... get a quarter free drunkards good time excise officers are silent
कस्टम स्थित दुकान पर बोतल के साथ क्वाटर फ्री देने की जानकारी के लगे बोर्ड। फोटो पत्रिका

Banswara : शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। आमतौर पर यह चेतावनी शराब की पैकेजिंग पर लिखी होती है। सरकार शराब की दुकान पर किसी भी प्रकार के ऑफर पर प्रतिबंध लगा रखा है, मगर बांसवाड़ा शहर में इसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। 60 रुपए कीमत का देशी शराब का क्वार्टर 40 रुपए में बेचा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा सूचना बोर्ड लगा दिया गया है। यही नहीं, अंग्रेजी शराब के कई ब्रांड की बोतलों के बोर्ड लगाकर 100 से 150 रुपए कम कीमत में बेची जा रही है। शराब की अधिकृत दुकानों पर बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। हर माह इन दुकानों की जांच-पड़ताल आबकारी विभाग के अधिकारियों को करनी होती है, लेकिन किसी की नजर इन पर नहीं पड़ रही है।

60 रुपए वाला क्वाटर 40 रुपए में

आमतौर पर एमआरपी से 5 से 20 रुपए तक अधिक लेने की शिकायतें आती हैं, लेकिन बांसवाड़ा शहर में कई दुकानें 60 रुपए का देशी शराब का क्वार्टर 40 रुपए में मिल रहा है।

बोतल पर क्वार्टर फ्री

शहर की कुछ दुकानों पर एक बोतल पर क्वार्टर फ्री देकर नियमों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। 730 रुपए कीमत की बोतल पर 180 रुपए की छूट अवैध तौर पर दी जा रही है। ऐसा ऑफर कई ब्रांड की बोतलों पर दिया जा रहा है। ऐसा करना ग्राहकों को सीधा प्रलोभन देने के दायरे में आता है। इस प्रकार की छूट के बोर्ड, पोस्टर, बैनर आदि दुकानों पर लगाना भी नियम विरुद्ध है।

कंपनी प्रतिनिधि बोले हमने नहीं दिया

शहर में आपूर्तिकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पूछने पर बताया कि कंपनी की ओर से ऐसा कोई ऑफर नहीं निकाला गया। लाइसेंसधारी विक्रेता खुद अपने स्तर पर छूट या ऑफर दे रहे हैं।

ऑफर देना गलत है, कार्रवाई करेंगे

नियमानुसार अधिकतम 5 प्रतिशत तक की छूट दे सकते हैं, वह भी विषम परिस्थिति में। यदि किसी दुकान पर बोर्ड लगाकर बोतल के साथ क्वार्टर फ्री दिया जा रहा है, तो यह लाइसेंस नियमों का खुला उल्लंघन है। संबंधित लाइसेंसधारियों पर कार्रवाई करेंगे।
देवेंद्र दशोरा, जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाड़ा

12 Sept 2025 02:05 pm

बांसवाड़ा में बेखौफ शराब कारोबारी, बोतल पर क्वार्टर फ्री, शराबियों की मौज, आबकारी अधिकारी मौन

