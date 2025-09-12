RGHS में हुईं गड़बड़ियां राजस्थान सरकार ने माना, इस जिले पर लगाई सबसे ज्यादा पेनल्टी, देखें पूरी लिस्ट

RGHS Update : राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत चल रहे अस्पतालों और फार्मेसियों में जमकर अनियमतताएं हुई है। विधानसभा में विधायक युनूस खान की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में सरकार ने माना कि योजना के संचालन के दौरान कई जिलों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई, जिन पर कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 29.75 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जा चुकी है। जिनमें से 20.84 करोड़ रुपए वसूल किए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा पेनल्टी झुंझुनूं जिले में 7.01 करोड़ की लगाई गई। इसी तरह जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर और उदयपुर में भी करोड़ों का जुर्माना वसूला गया। योजना के तहत लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों और दवा दुकानों को पैनल पर लिया गया था। लेकिन जांच में सामने आया कि कई अस्पतालों ने अनावश्यक जांच, फर्जी भर्ती और पैकेज दरों से छेड़छाड़ कर बिल बढ़ाए।
जिला - अस्पताल-फार्मेसी - पेनल्टी
झुंझुनूं - 25 - 7.01 करोड़
जयपुर - 78 - 4.55 करोड़
उदयपुर - 9 - 2.54 करोड़
जोधपुर - 20 - 3.94 करोड़
बीकानेर - 08 - 1.78 करोड़
सीकर - 11 - 1.10 करोड़
कोटा - 12 - 96.75 लाख
अजमेर - 10 - 59.52 लाख
सवाई माधोपुर - 07 - 54.09 लाख
श्रीगंगानगर - 06 - 34.30 लाख
दौसा - 06 - 24.73 लाख
अलवर - 13 - 21.24 लाख
हनुमानगढ़ - 05 - 15.41 लाख
चूरू - 05 - 10.57 लाख।