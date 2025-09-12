RGHS में हुईं गड़बड़ियां राजस्थान सरकार ने माना, इस जिले पर लगाई सबसे ज्यादा पेनल्टी, देखें पूरी लिस्ट

जिला - अस्पताल-फार्मेसी - पेनल्टी

झुंझुनूं - 25 - 7.01 करोड़

जयपुर - 78 - 4.55 करोड़

उदयपुर - 9 - 2.54 करोड़

जोधपुर - 20 - 3.94 करोड़

बीकानेर - 08 - 1.78 करोड़

सीकर - 11 - 1.10 करोड़

कोटा - 12 - 96.75 लाख

अजमेर - 10 - 59.52 लाख

सवाई माधोपुर - 07 - 54.09 लाख

श्रीगंगानगर - 06 - 34.30 लाख

दौसा - 06 - 24.73 लाख

अलवर - 13 - 21.24 लाख

हनुमानगढ़ - 05 - 15.41 लाख

चूरू - 05 - 10.57 लाख।