Banswara : बांसवाड़ा में विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के 5 व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ी, आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती

Banswara : बांसवाड़ा के रतलाम रोड से सटे पाड़ला गांव में सोमवार को विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के पांच सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार घटना सोमवार देर शाम को हुई थी। अपने ही खेत से लाई सब्जी को खाकर घर के चार-पांच व्यक्तियों की हालत खराब हो गई। जिसके बाद एक के बाद एक, सभी को उल्टियां होने लगी। हालात गंभीर होने पर इन सभी को बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें पाड़ला निवासी जीना (60 वर्ष), पुत्रवधू सीमा, बेटा, बेटी अनिता और उसकी युवा पोतियां पायल और रीना शामिल हैं।