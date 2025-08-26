Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara : बांसवाड़ा में विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के 5 व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ी, आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती

Banswara : बांसवाड़ा के रतलाम रोड से सटे पाड़ला गांव में सोमवार को विषाक्त भोजन खाने से एक परिवार के पांच सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 26, 2025

Banswara same family 5 people fell ill due to poisonous food admitted in hospital
एमजी अस्पताल में भर्ती परिवार के सदस्य। फोटो पत्रिका 

Banswara : बांसवाड़ा के रतलाम रोड से सटे पाड़ला गांव में सोमवार को विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के पांच सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार घटना सोमवार देर शाम को हुई थी। अपने ही खेत से लाई सब्जी को खाकर घर के चार-पांच व्यक्तियों की हालत खराब हो गई। जिसके बाद एक के बाद एक, सभी को उल्टियां होने लगी। हालात गंभीर होने पर इन सभी को बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें पाड़ला निवासी जीना (60 वर्ष), पुत्रवधू सीमा, बेटा, बेटी अनिता और उसकी युवा पोतियां पायल और रीना शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Banswara Crime : दिल्ली की दुल्हन का बड़ा फरेब, सुहागरात को खाने में कुछ खिलाया, सुबह दुल्हा उठा तो ‘खुशबू’ फुर्र हो गई थी
बांसवाड़ा
Banswara Crime Delhi bride big fraud suhagrat fed something in dinner when groom woke up in morning Khushboo had disappeared

सब्जी के पौधों पर कीटनाशी का किया था छिड़काव

परिजनों ने बताया कि दोपहर में खेत में परिवार के सदस्य ने सब्जी के पौधों पर कीटनाशी का छिड़काव किया था। फिर उसी खेत से सब्जी तोड़कर घर लाए। घर में सब्जी बनाई गई। उसके खाने के बाद यह घटना हुई।

प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में भर्ती

बताया जा रहा है कि पांचों को प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर दिया गया। इनकी हालत में रात तक सुधार बताया गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का दुरुपयोग, परिवहन विभाग को हो रहा भारी नुकसान, जानें कैसे
Patrika Special News
Rajasthan BH Registration Number Plate Misuse Transport Department is suffering huge losses Know how

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 02:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara : बांसवाड़ा में विषाक्त भोजन खाने से एक ही परिवार के 5 व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ी, आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.