Banswara : बांसवाड़ा में शिक्षक के साथ मारपीट, गाड़ी में बैठी महिला टीचर पैदल भागी

Banswara : बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के एक शिक्षक पवन जोशी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। तांबेसरा चौकी प्रभारी लोकेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि चौकी पर कुछ लोगों ने सूचना दी कि सड़क पर मारपीट की जा रही है। मौके पर 100 लोग एकत्र थे। पता चला कि शिक्षक पवन जोशी के साथ मारपीट की गई थी।