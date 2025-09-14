Banswara : बांसवाड़ा में शिक्षक के साथ मारपीट, गाड़ी में बैठी महिला टीचर पैदल भागी

Banswara : बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के एक शिक्षक पवन जोशी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। तांबेसरा चौकी प्रभारी लोकेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि चौकी पर कुछ लोगों ने सूचना दी कि सड़क पर मारपीट की जा रही है। मौके पर 100 लोग एकत्र थे। पता चला कि शिक्षक पवन जोशी के साथ मारपीट की गई थी।
शिक्षक पवन जोशी ने बताया कि वह स्टॉफ की एक मैडम को उनके पीहर छोड़ने जा रहे थे। पीछे से बाइक पर 2 लड़के आए और राणगी तालाब के पास रुकवा कर मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान बड़ोदिया निवासी विजेश यादव और मैडम उतर कर पैदल भाग गए।
घायल शिक्षक पवन जोशी पवन को स्थानीय अस्पताल के बाद एमजी अस्पताल भर्ती कराया गया। यहां पहुंचे परिजन उनको उपचार के लिए गुजरात ले गए। इधर, जानकारी मिली है कि शिक्षिका और पवन दोनों एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं। इस मामले में अभी तक किसी ने भी रिपोर्ट नहीं दी है।