बांसवाड़ा

Banswara : बांसवाड़ा में शिक्षक के साथ मारपीट, गाड़ी में बैठी महिला टीचर पैदल भागी

Banswara : बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के एक शिक्षक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। यह सब देखकर गाड़ी में बैठी महिला टीचर पैदल भागी।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 14, 2025

Banswara Teacher beaten up Teacher woman sitting in car ran away on foot
फाइल फोटो पत्रिका

Banswara : बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के एक शिक्षक पवन जोशी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। तांबेसरा चौकी प्रभारी लोकेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि चौकी पर कुछ लोगों ने सूचना दी कि सड़क पर मारपीट की जा रही है। मौके पर 100 लोग एकत्र थे। पता चला कि शिक्षक पवन जोशी के साथ मारपीट की गई थी।

मैडम उतर कर पैदल भाग गए

शिक्षक पवन जोशी ने बताया कि वह स्टॉफ की एक मैडम को उनके पीहर छोड़ने जा रहे थे। पीछे से बाइक पर 2 लड़के आए और राणगी तालाब के पास रुकवा कर मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान बड़ोदिया निवासी विजेश यादव और मैडम उतर कर पैदल भाग गए।

अभी तक किसी ने भी रिपोर्ट नहीं दी

घायल शिक्षक पवन जोशी पवन को स्थानीय अस्पताल के बाद एमजी अस्पताल भर्ती कराया गया। यहां पहुंचे परिजन उनको उपचार के लिए गुजरात ले गए। इधर, जानकारी मिली है कि शिक्षिका और पवन दोनों एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं। इस मामले में अभी तक किसी ने भी रिपोर्ट नहीं दी है।

14 Sept 2025 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara : बांसवाड़ा में शिक्षक के साथ मारपीट, गाड़ी में बैठी महिला टीचर पैदल भागी

