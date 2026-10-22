वाह रे बांसवाड़ा जलदाय विभाग! पहले दूषित पानी पिलाया, अब एक साथ थमाया 5 महीने का बिल

शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अंतिम बार जलदाय विभाग ने अगस्त-सितंबर 2025 में बिल दिए थे। इसके बाद से उपभोक्ताओं को पानी के बिल दिए ही नहीं गए और न ही विभाग ने बिलिंग करने की सुध ली। अब विभाग ने नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक पानी की खपत की बिलिंग करते हुए शहर के 21 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को 5-5 माह के बिल दे दिए हैं। ऐसे में अधिकांश उपभोक्ताओं के 1,500 से 2,000 रुपये, तो कई उपभोक्ताओं के 3-3 हजार रुपये के बिल आए हैं। उपभोक्ताओं के सामने यह समस्या है कि अब त्योहारी सीजन है और खर्च बढ़ गया है। ऐसे में एक साथ आए भारी-भरकम पानी के बिल को कैसे भरा जाए।