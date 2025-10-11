Banswara News : महिलाओं का ‘मटका फोड़ आंदोलन’, प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे, ग्रामीणों ने दी चेतावनी

Banswara News : बांसवाड़ा के पंचायत समिति सज्जनगढ़ मुख्यालय की ग्राम पंचायत सज्जनगढ़ के वार्ड संख्या 3 में पिछले छह महीनों से पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है। जलदाय विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत पाइपलाइन कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण क्षेत्र के निवासियों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी शुरू होने से अब तक वे कई बार मौखिक और लिखित शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी और ठेकेदार एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे हैं। परिणामस्वरूप 50 से अधिक परिवारों को प्रतिदिन पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।