Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara News : महिलाओं का ‘मटका फोड़ आंदोलन’, प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे, ग्रामीणों ने दी चेतावनी

Banswara News : बांसवाड़ा के ग्राम पंचायत सज्जनगढ़ के वार्ड संख्या 3 की महिलाओं ने एकजुट होकर मटका फोड़ आंदोलन किया।

2 min read

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 11, 2025

Banswara Women Matka Phod Andolan slogans raised against administration villagers issued a warning

सज्जनगढ़. मटके व बाल्टी लेकर प्रदर्शनी करती महिलाएं। पत्रिका फोटो

Banswara News : बांसवाड़ा के पंचायत समिति सज्जनगढ़ मुख्यालय की ग्राम पंचायत सज्जनगढ़ के वार्ड संख्या 3 में पिछले छह महीनों से पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है। जलदाय विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत पाइपलाइन कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण क्षेत्र के निवासियों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी शुरू होने से अब तक वे कई बार मौखिक और लिखित शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी और ठेकेदार एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे हैं। परिणामस्वरूप 50 से अधिक परिवारों को प्रतिदिन पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

महिलाओं ने फोड़े खाली मटके

महिलाओं को दूर-दराज के इलाकों से सिर पर मटके रखकर पानी लाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस समस्या से तंग आकर शुक्रवार को वार्ड की महिलाओं ने एकजुट होकर मटका फोड़ आंदोलन किया। महिलाओं ने खाली मटके सड़क पर फोड़कर जलदाय विभाग व प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए।

पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही

उन्होंने कहा कि जब मुख्यालय जैसे क्षेत्र में भी पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही, तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे सज्जनगढ़ में पाइपलाइन डाली जा चुकी है, लेकिन उनका मोहल्ला अब भी उपेक्षित है। पाइपलाइन का कार्य स्वीकृत होने के बावजूद शुरू नहीं किया गया। स्थानीय निवासी सुनीता बाई, रेखा देवी, कमला बाई, मनीषा बेन आदि ने बताया कि वे कई बार पंचायत और विभागीय अधिकारियों से मिल चुकी हैं, पर कोई समाधान नहीं हुआ।

धरने की चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे पंचायत समिति और उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला पंचायत समिति सज्जनगढ़ के मुखिया आवास क्षेत्र का है, जहां परिवार अब भी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। पेयजल संकट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर घर नल कनेक्शन का दावा करने वाला जल जीवन मिशन यहां विफल साबित हो रहा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : अब सीआइएसएफ करेगी राजस्थान के अस्पतालों की सुरक्षा, गजेंद्र सिंह खींवसर ने दी जानकारी
जयपुर
Gajendra Singh Khimsar Big Announcement CISF will now provide security to hospitals in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 12:29 pm

Published on:

11 Oct 2025 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara News : महिलाओं का ‘मटका फोड़ आंदोलन’, प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे, ग्रामीणों ने दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Banswara Congress : बांसवाड़ा के नए जिला अध्यक्ष की तलाश जारी, पर्यवेक्षक देसाई ने बंद कमरे में की बातचीत, छह नामों का बनेगा पैनल

Banswara Congress new district president search observer Lalji Desai six names panel will be formed
बांसवाड़ा

Rajasthan : किसानों की बल्ले बल्ले, सोलर पंप की कीमतों में आई भारी गिरावट, आदेश जारी

Good News Rajasthan Farmers are lucky solar pumps prices fall cheap orders issued
बांसवाड़ा

Shukra Gochar 2025: शुक्र ग्रह का कन्या राशि में प्रवेश: जानिए किन राशि वालों की चमक सकती है किस्मत

shukra gochar
Patrika Special News

बांसवाड़ा जिले के 4 किसानों को राजस्थान सरकार ने दिया विदेश जाने का मौका, जानिए क्या है चयन का आधार

farmers
बांसवाड़ा

खेत में फसल काटते समय सांप के डसने से महिला की मौत, पीछे छोड़ गई चार पुत्रियां और एक पुत्र

snake bite
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.