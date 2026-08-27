डूंगरपुर: नटखट कान्हा ओर राधा के साथ झूमे नाव मनोरथी

डूंगरपुर. नया महादेव मंदिर परिसर में श्रावण मास में चल रहे नाव मनोरथ कार्यक्रम में प्रतिदिन शहरवासी ओर सनातनी भक्तों की ओर से लड्डू गोपाल की नौका विहार यात्रा का भजनों ओर रास गरबा नृत्य के साथ आनंद लिया जा रहा है। नाव मनोरथ कार्यक्रम में सौम्या भट्ट ओर द्विशा झा की ओर से नटखट कान्हा ओर राधा की वेशभूषा में नाव मनोरथ कार्यक्रम किया गया। अंजली जोशी और मोहित भंडारी की ओर से भी नाव मनोरथ कार्यक्रम में युगल जोड़ी के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। हियान जोशी ने बाल भूमिका प्रस्तुत की।