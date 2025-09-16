राजस्थान में परंपराओं पर भारी सोने-चांदी के भाव, अब हल्के आभूषणों की ओर बढ़ रहा महिलाओं का झुकाव

आदिवासी अंचल में पुरुषों का पारंपरिक 'नारमुखी कड़ा' 300 ग्राम से घटकर 100 ग्राम का रह गया है। कमरबंध 'कंधौरा' एक किलो से घटकर औसतन 252 ग्राम का रहा गया है। बच्चों की चूड़ियां अब 20-30 ग्राम तक सिमट चुकी है। वहीं 'रोज गोल्ड' की चूड़ियां फैशन में हैं। जिनमें 40-50 ग्राम की चांदी पर सोने की परत चढ़ाई जाती है। जहां पहले जहां 200 ग्राम का मंगलसूत्र आम था। अब वह औसतन 50 ग्राम तक यह गया है। महंगाई ने गहनों को केवल जेब पर ही नहीं, बल्कि दिल पर भी भारी बना दिया है। वहीं रोज गोल्ड की सोने के भाव पिछले 5 माह में (कीमत रुपए में) मई 93,450 जून 97,650 जुलाई 99,800 अगस्त 1,02,500 सितंबर 1,13,300 चूड़ियां फैशन में है, जिनमें 40-50 ग्राम की चांदों पर सोने की परत चढ़ाई जाती है।